Смольный не будет устраивать рейды по храмам Петербурга и проверять их на соблюдение мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции. Потому что «церковь — это не бар, отношение разное».
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«Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь — это не бар, отношение разное», — приводит «Фонтанка» слова пресс-секретаря Смольного Инны Карпушиной. Она также добавила, что правительство Петербурга находится «на связи» с церковными властями.
Заместитель главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов также посоветовал не сравнивать представителей религии и общепита.
«Как можно с церковью сравнивать, никакой связи даже близко не существует, мониторинг осуществляется, но в жестких проверках нет необходимости. К счастью, я обладаю информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все меры соблюдаются», — добавил он.
Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
Не все кафе и бары Петербурга покорно соблюдают ограничения, введенные в городе в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Несмотря на запреты, более 100 заведений продолжают работу. Общепит заявляет о себе на «Карте сопротивления», где содержатся адреса и названия ресторанов, баров и кальянных, которые продолжают работать в штатном режиме. Как считают в Кремле, создание «Карты сопротивления» петербургских баров — «неуважение к людям». Позже Александр Беглов встретился с Арамом Мнацакановым и заявил о готовности смягчить ограничения по коронавирусу. В свою очередь ресторатор заверил губернатора, что бизнес продержится.
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