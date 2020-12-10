«Как вы себе представляете рейды в церкви? Церковь — это не бар, отношение разное», — приводит «Фонтанка» слова пресс-секретаря Смольного Инны Карпушиной. Она также добавила, что правительство Петербурга находится «на связи» с церковными властями.

Заместитель главы Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга Александр Ситов также посоветовал не сравнивать представителей религии и общепита.

«Как можно с церковью сравнивать, никакой связи даже близко не существует, мониторинг осуществляется, но в жестких проверках нет необходимости. К счастью, я обладаю информацией, что в церковном сообществе эти стандарты восприняты, все меры соблюдаются», — добавил он.