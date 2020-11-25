Подарки с QR-кодами, онлайн-концерты и один автобус с Дедом Морозом: в Петербурге утвердили программу празднования Нового года

Правительство Петербурга утвердило программу празднования Нового, 2021-го года. В этот раз практически все мероприятия пройдут онлайн из-за коронавируса — школьники останутся без представления в Ледовом дворце, а петербуржцы без традиционной встречи Деда Мороза на Дворцовой площади. Рассказываем, что ждет город, пока «праздник к нам приходит».
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Самое ожидаемое новогоднее событие для детей, «Праздник Новогодней елки», маленькие петербуржцы посетить не смогут. В этом году большое представление в Ледовом дворце пройдет онлайн — школьники смогут увидеть ледовое шоу «Снежная королева» на телеканале «Санкт-Петербург». Зато дети получат новогодние подарки.
Всем школьникам 1-4 классов вручат подарочные наборы по мотивам представления «Снежная королева» — их получат 238 тысяч ребят. Новогодний подарочный набор будет состоять из цветных карандашей и книжки-раскраски, на последней странице которой разместят QR-код. Сканировав его, ледовый спектакль можно будет посмотреть в любое время.
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Artem Yampolcev / Shutterstock.com
Традиционная встреча Деда Мороза на Дворцовой площади в этом году не состоится. Ее заменит новогодняя программа с участием творческих коллективов и звезд российской эстрады, которая выйдет на телеканале «Санкт-Петербург» 31 декабря.
Не смогут петербуржцы и воспользоваться услугами подземки — в связи с ограничительными мерами в новогоднюю ночь работа метро продлеваться не будет. Исключение сделают только для рождественской ночи с 6 на 7 января.
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shadow777 / Shutterstock.com
Праздничная акция «Везет в Новый год» в этот раз будет не такой масштабной, как в прошлые годы. В декабре «Пассажиравтотранс» запустит только один автобус с Дедом Морозом за рулем, который будет курсировать по центру Петербурга.
Единственным развлечением Рождественской ярмарки на Манежной площади станет праздничная торговля — из-за коронавируса отменили концертную программу, запретили каток и карусель. Купить подарки и насладиться атмосферой праздника можно с 19 декабря по 10 января — с соблюдением мер эпидемиологической безопасности.
Всего в Петербурге запланированы более 180 праздничных районных мероприятий, которые состоятся как в оффлайн, так и онлайн формате. Особое внимание поручено уделить новым районам, в том числе Шушарам. Какие именно мероприятия там пройдут, пока неизвестно.
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Shutterstock.com
«Значительная часть новогодних и рождественских торжеств в Петербурге пройдет в онлайн формате. Но, несмотря все трудности, мы должны устроить праздник. 2020 год многому нас научил. Учреждения культуры — театры, концертные залы, музеи — освоили новые технологии общения со зрителями и посетителями. Трансляции в Интернете в период ограничений стали популярными. Этот опыт будет использован в новогодних программах, большинство которых пройдет в онлайн-режиме», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.
В конце октября главный санитарный врач Петербурга Наталия Башкетова уже заявляла, что из-за распространения коронавируса новогодние мероприятия в этом году, скорее всего, не состоятся. Позже запретили все развлечения в рамках Рождественской ярмарки. Она пройдет не только без концертной программы, но также без катка и карусели.
Несмотря на это, к Новому году в городе появится 61 искусственная ель и более 3,4 тысячи световых элементов. Впервые с 2012 года на Дворцовой площади установят живую новогоднюю ель. Первая новогодняя красавица уже зажгла огни возле Гостиного двора, на острове «Новая Голландия» открылся каток, в скором времени заработает «Каток у моря» в «Севкабель Порту».
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