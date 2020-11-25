Подарки с QR-кодами, онлайн-концерты и один автобус с Дедом Морозом: в Петербурге утвердили программу празднования Нового года

Самое ожидаемое новогоднее событие для детей, «Праздник Новогодней елки», маленькие петербуржцы посетить не смогут. В этом году большое представление в Ледовом дворце пройдет онлайн — школьники смогут увидеть ледовое шоу «Снежная королева» на телеканале «Санкт-Петербург». Зато дети получат новогодние подарки.

Всем школьникам 1-4 классов вручат подарочные наборы по мотивам представления «Снежная королева» — их получат 238 тысяч ребят. Новогодний подарочный набор будет состоять из цветных карандашей и книжки-раскраски, на последней странице которой разместят QR-код. Сканировав его, ледовый спектакль можно будет посмотреть в любое время.