Шеф-повара, бартендеры и сомелье Петербурга — о том, как теряли обоняние и вкус из-за коронавируса

Помните фильм «Последняя любовь на Земле»? Он отмечен жанром фантастика! Но мы живем в суровой реальности, где потеря обоняния или вкуса — симптомы коронавируса, а запросы в стиле «не чувствую запах что делать» растут вместе с пиками заболеваемости. Редакция «Coбака.ru» узнала у рестораторов, шефов и сомелье Петербурга об их опыте заболевания.
Владимир Николаев
Совладелец «Полторы Комнаты», «Цветочки», «Такты», «Ultramen»
Сначала я почувствовал недомогание, повысилась температура. Спецэффекты в виде пропажи обоняния наступили на пятые сутки. Лечился по стандартной схеме — витамины, антикоагулянты, лекарства от кашля.
Запах не чувствовался и именно это пугало очень сильно. Непонятно даже что пугало больше — спертое дыхание или ощущение того, что твой мозг сейчас ощущает себя «мозгом с ограниченными возможностями». То есть это больше похоже на то, что ты лишился какого-то органа.
На вторую неделю отсутствия обоняния я начал искать удовольствия в разных текстурах продуктов, разном уровне сладкого-соленого. На примере яблока: оно может быть мягким, ломким, плотным, «крахмальным», с разным содержанием сахара и кислоты. Даже в такой ситуации можно продолжать хоть и очень скупой, но гедонистический опыт.
Люди — слишком социальные создания. И даже если мы навсегда лишимся обоняния и чувства вкуса, то будем собираться не для гастрономического, но для визуального опыта. Будем обсуждать не уровень прожарки, а уровни температуры и как оттенки синего влияют на ощущение того, как тает мороженое.
Людмила Иванова
Совладелица кафе «Мечтатели»
Я стала понимать, что заболела, потому что у меня стало снижаться обоняние, так как я сомелье, я сразу это заметила. Не чувствовать полноценно запахи и вкусы — было достаточно некомфортно для человека, жизнь которого плотно связана с этим. Я ощущала базовые вкусы: кислый, соленый, сладкий, горький, но совсем не чувствовала ароматы. Каждый день я проверяла уровень обоняния на своих сложных духах.
Еда становится пресной и неинтересной, удовольствие от такого получить, конечно, нельзя. В эти моменты особенно ценишь свои возможности. Я поняла, насколько важно помогать людям развивать вкус и насколько богаче становится жизнь, когда ты начинаешь чувствовать больше.
Игорь Пылаев
Совладелец бара «Тихоходка»
Всё это напоминало игру, где у персонажа остался 1% жизни и 1% выносливости. Врач пришел в день вызова, к концу недели ответ с положительным результатом уже был на руках.
Я поймал себя на том, что совершенно не чувствую запаха кофе. Чуть позже пропал и вкус. Первым делом я взял бутылку острого кетчупа и бутылку вишнёвого виски. Сначала понюхал одну, затем вторую — никакой разницы. Это было очень странно и немного смешно. Зачем есть мясной стейк, когда он не отличается по вкусу от гречки? Зачем пить свежевыжатый сок, когда они с водой одинаковые? Ответ простой: консистенция у многих видов еды и напитков различается, а мозг восполняет на основе недостающее звено через воспоминания.
Как по мне, даже в случае полной потери вкусов и запахов у всех людей, рестораны и бары ещё долго никуда не денутся. Люди ходят в заведения не за едой, а за атмосферой и обстановкой. Не имя возможности получать удовольствие от вкуса и запаха, часть людей продолжит ходить в заведения, просто потому, что это будет попытка обмануть самих себя и сделать вид, что ничего не изменилось.
Наташа Маркова
Сомелье Social Club
Я поняла, что заболела, потому что почувствовала изменения в обонянии: запахи были, но как-будто где-то далеко, слабость и еще ломило кости. Полнейшее отсутствие концентрации, порой даже фильм было сложно смотреть. Самое оптимальное — это лежать «овощем», но это и самое сложное.
Обоняние и вкус на 100% не пропали, уже через неделю восстановились почти на 70-80%, почти сразу после отрицательных тестов у меня уже было запланировано несколько крупных дегустаций. Но в первые дни я несколько раз в день подходила к духам, нюхала их, тестировала: все пропадало и возвращалось волнами, например, утром чувствительность слабее, к обеду значительно лучше, а вечером опять снижалась. Если обоняние и вкус бы полностью пропали, вся еда была бы как вата. Многие знакомые, которые болели, спасались блюдами, где есть яркие вкусы, а здесь "паназия" в помощь.
Алексей Алексеев
Шеф-повар ресторана «Nordic»
Сперва заболели мои родственники и моя жена, я тоже сдал анализ и получил ответ: covid positive. Мне как шеф-повару болеть этим вообще нельзя. У меня не было симптомов - обоняние не пропадало, температуры не было, вообще ничего, хотя близкие болели довольно тяжело. Я сидел 2 недели дома, просто пил ежедневно по 2000 мг витамина C, много готовил для семьи и не забывал о своем ремесле: писал меню, начал сотрудничать с шведским брендом бытовой техники.
Я чувствовал запахи и вкус, но от тех, кто это испытал знаю, что удовольствия в этом нет.
Катя Бокучава
ресторатор, шеф-повар, совладелица ресторанов «Место», Suki и бара «8»
Я переболела COVID-19 в легкой форме и, что самое радостное для работника гастроиндустрии, не лишилась обоняния! А сразу после выздоровления и получения отрицательных тестов отправилась на небольшой чек-ап — чтобы понять, какой вред моему организму все же нанес вирус. Биохимический анализ крови выявил повышение уровня СОЭ, С-реактивного белка (индикатор воспаления в организме — прим. Ред.) и печеночных показателей. Но после курса восстановительной терапии все пришло в норму.
Зная, что коронавирус повышает риск развития тромбозов, я проверила свертываемость крови. К счастью, с сосудами все нормально. При этом у меня впервые в жизни началась тахикардия — просыпаешься среди ночи, а сердце гудит, как мотор. Врач-кардиолог, ознакомившись с результатами УЗИ сердца, успокоил: это остаточное явление, которое должно пройти без медикаментозного лечения.
Не могу сказать, что нахожусь в упадке сил, но моя выносливость после встречи с COVID-19 все же снизилась. Если раньше я наматывала 20-25 км в день пешком, то сейчас шагомер не показывает больше 10 км. Врачи считают, что именно высокий уровень физической активности до болезни помог мне так легко отделаться.
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