Шеф-повара, бартендеры и сомелье Петербурга — о том, как теряли обоняние и вкус из-за коронавируса

Совладелец «Полторы Комнаты», «Цветочки», «Такты», «Ultramen»

Сначала я почувствовал недомогание, повысилась температура. Спецэффекты в виде пропажи обоняния наступили на пятые сутки. Лечился по стандартной схеме — витамины, антикоагулянты, лекарства от кашля.

Запах не чувствовался и именно это пугало очень сильно. Непонятно даже что пугало больше — спертое дыхание или ощущение того, что твой мозг сейчас ощущает себя «мозгом с ограниченными возможностями». То есть это больше похоже на то, что ты лишился какого-то органа.

На вторую неделю отсутствия обоняния я начал искать удовольствия в разных текстурах продуктов, разном уровне сладкого-соленого. На примере яблока: оно может быть мягким, ломким, плотным, «крахмальным», с разным содержанием сахара и кислоты. Даже в такой ситуации можно продолжать хоть и очень скупой, но гедонистический опыт.

Люди — слишком социальные создания. И даже если мы навсегда лишимся обоняния и чувства вкуса, то будем собираться не для гастрономического, но для визуального опыта. Будем обсуждать не уровень прожарки, а уровни температуры и как оттенки синего влияют на ощущение того, как тает мороженое.

