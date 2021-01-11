Черногория отменила обязательный тест на COVID-19 для туристов

«Важная мера — разрешен въезд в Черногорию без обязательного тестирования на коронавирус», — заявила министр здравоохранения Елена Боровинич-Бойович. Это стало возможно, так как ситуация с коронавирусом в стране стала «заметно лучше» — на сегодняшний день заняты 57,3% коек для пациентов с COVID-19 вместо прежних 67%.

Въехать в Черногорию без отрицательного теста на коронавирус можно будет со вторника, 12 января. Однако для предотвращения распространения инфекции в стране приняты другие меры — введет запрет на организацию встречи Нового года 13 января на открытом воздухе и в помещениях.

В конце декабря власти Черногории ввели новые правила въезда в страну на период рождественских и новогодних праздников. Приезжающие обязаны были предоставить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее 72 часов.

Напомним, в начале августа Национальный координационный совет Черногории включил Россию в «зеленый» список стран, граждане которых могут въехать на территорию балканской республики. «Учитывая эпидемиологическую ситуацию, а также нужды нашего туристического сектора и национальные интересы Черногории, совет счел, что не существует препятствий для либерализации въезда российских и азербайджанских резидентов», — заявили тогда в правительстве страны.