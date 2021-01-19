Штамм коронавируса из ЮАР выявляет слабые места иммунной системы и распространяется на 50% быстрее других мутаций

«Ученые установили, что вирус-мутант 501.V2, попадая в организм человека, считывает его индивидуальный иммунный ответ и пытается найти слабые места. В результате можно ожидать, что в течение короткого времени этот вариант COVID-19 даст целую группу агрессивных штаммов коронавируса, так как он изменяется с каждым новым перемещением между людьми», — заявила генеральный директор Совета по медицинским исследованиям ЮАР Гленда Грей.

О новом штамме коронавируса в ЮАР стало известно 21 декабря, он вызвал вторую волну заболеваемости коронавирусом в республике. Власти не исключают, что мутации, сходные с 501.V2, существуют и в других частях мира, не только в ЮАР.

Напомним, с 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня, 8 января мэр Лондона Садик Хан сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации. Причиной стала мутация коронавируса. Еще один новый штамм коронавируса может быть заразнее ранее выявленных мутаций. По состоянию на 6 января, новый штамм коронавируса был выявлен в 41 стране мира, а также в России.

Позже специалисты из Кенийского института медицинских исследований обнаружили на юго-востоке страны сразу 16 новых штаммов коронавируса. Они имеют уникальный характер и еще не встречались в других частях мира. В январе 2021 года еще одна новая мутация коронавируса выявлена на юге Германии. Всего, по оценке Charite, на сегодняшний день в мире выявлено более 12 тысяч мутаций коронавируса.