«Прирост составил 22,9% процента. Это оперативная информация. По уровню прироста показателя общей смертности мы не стали худшими в России. Мы находимся близко по этому показателю к Москве, но есть регионы, где прирост превысил 30%», — сказал Лисовец.

Чаще всего петербуржцы в 2020 году умирали от сердечно-сосудистых заболеваний — это 50% от общей смертности за год. На втором месте по причинам смерти горожан онкологические заболевания. Коронавирус как причина смертей на третьем месте — 15,2% от общего числа.

По данным Комитета по делам записи актов гражданского состояния, в 2019 году в Петербурге скончались 59 тысяч 388 человек. Официальные данные по 2020 году пока не опубликованы, однако за период лет с 2011 по 2019 больше было только в 2012 году — 62 тысячи 248 летальных исходов.

Напомним, ранее стало известно, что смертность в России в 2020 году на фоне пандемии коронавируса стала рекордной за последние 10 лет. С января по октябрь зафиксировано 113,2 летальных исхода на 10 тысяч населения — это максимум с 2010 года, когда показатель достиг 119,3 умерших на 10 тысяч живущих.