Петербургские медики — о том, готовы ли они возвращаться в «красные зоны» для борьбы с COVID-19

В обычные дни кардиологическое отделение принимало в день до 15 новых пациентов, а в первые сутки моей работы с коронавирусом на отделение поступили 40 человек. При этом на смену вышли только 3 медсестры: многие пожилые санитарки уволились, так как боялись заразиться COVID-19. В итоге на нас легли не только обычные сестринские обязанности — проверка историй, уколы, капельницы и выдача таблеток — но и тяжелый физический труд, в котором обычно нам помогали санитары.

Мы работали сутки через двое. Изначально нам пообещали посменные дежурства: 6 часов работы, 6 часов отдыха. Однако по факту мы находились в костюмах больше 8 часов. Двух дней отдыха мне не хватало, первые сутки я просто спала. Кроме того, было трудно сохранить психическое равновесие: мы все часто плакали от бессилия.

Президентские доплаты за работу с COVID-19 мы получили, однако это уже не изменило моего решение уйти из центра после первой волны. Выплаты медикам в нашем центре серьезно задерживали. Последней каплей для меня стало то, что после отступления первой волны и возвращения к нормальной работе в Центре Алмазова решили сохранить все шлюзы и стены, разделяющие красную и зеленую зоны. Для меня это значило, что вернуться в прежний режим работы центр может в любой момент. И я уволилась.