Беглов не исключил нового роста числа случаев коронавируса в Петербурге после новогодних праздников

«Общими усилиями нам удалось разорвать наиболее устойчивые цепочки передачи вируса, предотвратить появление новых очагов заражения. Вместе с тем эпидемическая ситуация в Санкт-Петербурге остается непростой. После окончания каникул мы можем столкнуться с подъемом заболеваемости и с ростом числа ежедневных госпитализаций», — заявил Беглов в ходе еженедельного радиообращения.

Ранее Беглов также отмечал, что уровень заболеваемости коронавирусом в Петербурге за первые дни нового, 2021-го года заметно снизился — примерно в 1,2 раза. Введенные ограничительные меры в новогодние праздники помогли снизить заболеваемость. «В Санкт-Петербурге на сегодняшний день отмечается снижение заболеваемости COVID-19. Перед Новым годом и в первые праздничные дни в городе регистрировалось около 3 700 заболевших за сутки. Сейчас эта цифра держится на уровне трех тысяч заболевших», — говорил губернатор в ходе рабочего совещания с членами городского правительства.

Готовятся к возобновлению роста числа случаев коронавируса в Петербурге и в Смольном — и сразу к трем новым волнам заболеваемости.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 3 миллиона 425 тысяч, в Москве — 862 тысячи, в Петербурге — 279 тысяч, в мире — 90 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.