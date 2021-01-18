Вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева показала эффективность и иммунный ответ

Вакцина от коронавируса, разработанная в Научно-исследовательском институте гриппа имени Смородинцева Минздрава РФ в Санкт-Петербурге, показала эффективность и иммунный ответ — выработку антител. Особенность препарата в его форме — в виде капель спрея в нос.
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Фото: Shutterstock.com
Вакцина от коронавируса петербургского НИИ имени Смородинцева разработана на основе вируса гриппа. Ослабленная версия этого вируса используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. Планируется, что вакцина будет применяться в виде капель или спрея в нос.
В настоящий момент в институте продолжаются доклинические исследования, в ближайшее время предполагается начало проведения токсикологических испытаний вакцины. Предполагается, что процесс доклинических исследований будет завершен к маю 2021 года.
«В НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России продолжаются доклинические исследования новой вакцины против COVID-19. На данный момент получены хорошие результаты по ее безопасности и иммуногенной активности. Изучаются защитные свойства вакцины против новой коронавирусной инфекции на различных животных моделях», — сообщили в институте.
15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Почти 7 тысяч петербуржцев получили вакцину от коронавируса в период новогодних праздников, за все время привились более 1 миллиона россиян по всей стране. 18 января в России стартовала массовая вакцинация.
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer и германской BioNTech не поступит в Россию в 2021 году. Росздравнадзор запретил ее использование в том числе и частным медицинским клиникам страны. Зато появится «лайт-вакцина» «Спутник Лайт». У препарата только одна доза и более короткий период выработки антител.
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