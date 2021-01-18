Вакцина от COVID-19 в виде спрея петербургского НИИ имени Смородинцева показала эффективность и иммунный ответ

Вакцина от коронавируса петербургского НИИ имени Смородинцева разработана на основе вируса гриппа. Ослабленная версия этого вируса используется как вектор для доставки белков коронавируса, иммунный ответ к которым должен обеспечить защиту от заболевания. Планируется, что вакцина будет применяться в виде капель или спрея в нос.

В настоящий момент в институте продолжаются доклинические исследования, в ближайшее время предполагается начало проведения токсикологических испытаний вакцины. Предполагается, что процесс доклинических исследований будет завершен к маю 2021 года.

«В НИИ гриппа имени А. А. Смородинцева Минздрава России продолжаются доклинические исследования новой вакцины против COVID-19. На данный момент получены хорошие результаты по ее безопасности и иммуногенной активности. Изучаются защитные свойства вакцины против новой коронавирусной инфекции на различных животных моделях», — сообщили в институте.