По состоянию на 24 декабря в Ленинградской области развернуто 3 054 коек для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией, из них остается свободной 641 койка. Уже сегодня, 25 декабря, к имеющемуся коечному фонду добавят 90 коек в Сланцевской больнице, 42 койки — в Гатчинской и 40 — в Кировской больнице. 28 декабря будут открыты 100 коек в Волховской больнице в Новой Ладоге. Таким образом, к 1 января 2021 года в регионе будет подготовлено в общей сложности 3 326 коек.

Введут дополнительные койки и в период новогодних праздников. 11 января начнут прием пациентов на 130 койках в Волосовской больнице, еще 90 — в Гачинской и 80 — в Кировской. Таким образом, к концу новогодних праздников в Ленинградской области коечный фон для пациентов с коронавирусом составит 3 636 коек.

По словам председателя Комитета по здравоохранению Ленобласти Сергея Вылегжанина, план развертывания коек основывается на «пессимистичном» сценарии. «Мы проанализировали все текущие показатели госпитализации и отталкивались от максимального количества человек в сутки, поступивших в стационары. Даже при этом показателе в больницах региона останется резерв. Медики все же надеются на сознательность наших жителей и на то, что в новогодние праздники они снизят социальные контакты и не будут забывать о мерах предосторожности», — отметил он.