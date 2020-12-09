Кремль: создание «Карты сопротивления» петербургских баров — «неуважение к людям»

«Кремль не может в это вмешиваться. Это прерогатива властей региона. Конечно, создание движения сопротивления — это сопротивление не региональным властям, а людям, жизни которых они подвергают опасности. Питер находится у красной черты, ситуация очень напряженная. И на этом фоне какие-то ресторанные протесты — это просто неуважение к людям», — заявил Песков.

Будет ли найдено компромиссное решение в этом вопросе, зависит от региональных властей, подчеркнул Песков. «Надо искать какие-то совместные пути выхода, и мы не сомневаемся, что на самом деле такой диалог будет налажен. Властям виднее на местах. Сейчас в Питере ситуация настолько тяжелая, здесь, конечно же, в первую очередь надо думать о безопасности людей», — добавил он.

Напомним, не все кафе и бары Петербурга покорно соблюдают ограничения, введенные в городе в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Несмотря на запреты, более 100 заведений продолжают работу. Общепит заявляет о себе на «Карте сопротивления», где содержатся адреса и названия ресторанов, баров и кальянных, которые продолжают работать в штатном режиме.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 541 тысячу, в Москве — 665 тысяч, в Петербурге — 159 тысяч, в мире — 68 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.