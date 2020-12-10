Кинотеатры Петербурга будут работать в новогодние праздники. Но с ограничением по числу зрителей

В период новогодних праздников кинотеатрам Петербурга разрешат продавать не более 50 билетов на каждый сеанс. «В период новогодних праздников кинотеатры будут работать. Ограничение по количеству людей в зале составит 50 человек. Вот с такими ограничениями они продолжат свою деятельность», — сообщил в эфире телеканала «Санкт-Петербург» первый заместитель председателя Комитета по культуре Борис Пиотровский.

Напомним, в новогодние праздники федеральные театры Петербурга не будут работать. Подведомственные учреждения закрывает Минкульт. Приказ министерства соответствует новой редакции постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно которой в период новогодних праздников музеи, театры, иные организации исполнительских искусств, а также выставки и концерты будут под запретом.

С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.