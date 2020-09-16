Лоукостер Wizz Air отложил запланированные рейсы из Петербурга в Европу

Судя по информации на сайте авиакомпании, билеты до Будапешта, Софии, Вильнюса и Бухареста теперь можно забронировать только на конец октября. Рейсы из петербургского аэропорта «Пулково» на Мальту, в в Зальцбург и Копенгаген начнут осуществлять только в декабре. Как пишет «Деловой Петербург», рейс по маршруту Петербург — Сицилия из расписания на 2020 год и вовсе исключен.

По итогам 2019 года Wizz Air обслужила более 29 тысяч пассажиров на рейсах между Петербургом и Лондоном, впервые прямое авиасообщение было запущено 1 октября 2019 года. Возобновить рейсы стало возможным после того, как Россия договорилась об открытии границ с 1 августа. Wizz Air вновь начал летать из Петербурга в Лондон с 19 августа.

Ранее лоукостер Wizz Air запускает пять новых рейсов из Петербурга в пять городов Италии. Все рейсы станут новинками расписания петербургского аэропорта «Пулково» и будут выполняться в рамках режима снятия ограничений на полеты иностранных авиакомпаний по седьмой степени свободы воздушного пространства.

Также петербургский аэропорт «Пулково» станет первой операционной базой венгерского лоукостера Wizz Air в России. Уже в сентябре 2020 года перевозчик разместит в Пулкове один самолет Airbus A320, а позже запустит пять новых направлений. Также в летнем расписании 2020 года должны были открыться регулярные рейсы Братиславу, Бухарест, Вильнюс и Софию.

Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией, а Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.