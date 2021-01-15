Все школы России вернутся к очным занятиям с 18 января

По словам Кравцова, продолжат дистанционную учебу только 10 школ из 7 регионов России, которые остаются на карантине из-за коронавируса. Слухи о том, что «удаленка» в школах останется навсегда, он назвал ложными и призвал школы уделять особое внимание мерам профилактики коронавируса.

Напомним, школы Петербурга возобновили работу в очном режиме с 11 января. При этом у учащегося осталась возможность изучать учебники и выполнять задания, размещенные в электронном дневнике или присланные по электронной почте, а также смотреть онлайн-уроки по основным предметам.

Остались на «удаленке» студенты российских вузов. Они продолжат обучение дистанционно до конца зимней сессии, 6 февраля.