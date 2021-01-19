Почему носить медицинские респираторы вместо маски в пандемию небезопасно? Объяснил инфекционист

Как рассказал кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Илья Акинфиев, респираторы подразделяются по трем классам защиты. Второй класс стал наиболее известным в период пандемии, и такие респираторы действительно эффективнее маски. Однако в них тяжелее дышать и находиться в помещениях — так как у таких респираторов нет клапана выдоха.

В случае, если в респираторе есть клапан выдоха, это облегчит дыхание. Такой респиратор будет защищать человека, который находится в нем, а вот окружающих подвергнет опасности — средство индивидуальной защиты как фильтр уже не будет работать.

«Респиратор с клапаном выдоха не защищает окружающих от инфицированного человека. Поэтому использование таких респираторов не допустимо в плане того, как мы сейчас используем маски, которые в большей степени нужны для защиты окружающих», — заключил инфекционист.

Обязать граждан носить респираторы планируют власти Германии. На фоне выявления нового штамма коронавируса в стране могут ввести обязательное ношение профессиональных респираторов класса FFP2. Такое решение уже приняли в Баварии — там носят респиратор во время поездок в общественном транспорте и при посещении магазинов.