«Стену Памяти» на Малой Садовой демонтировали. Фотографии погибших от COVID-19 медиков сохранят в музее

По словам председателя Комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрия Лисовца, «Стена Памяти» на Малой Садовой улице является, «пожалуй, самым заметным памятником пандемии, который существует в нашем городе». Несмотря на это, сейчас «пришло время подумать о судьбе дальнейшей этой стены и все-таки перенести эти фотографии в музей, где этот мемориал обретет достойное место».

«Для руководства Комитета по здравоохранению, для сотрудников это был, наверное, самый значимый стимул для постоянной работы, для того, чтобы не сомневаться, что нет никаких ограничений по времени, по выходным, и что надо делать свое дело для того, чтобы эта стена не увеличивалась. Но, к сожалению, даже оснастив сейчас медицинские организации средствами защиты, мы видим, что все равно стена увеличивается. Помним о всех тех, чьи фотографии присутствуют на этой стене, помнят медицинские организации», — отметил Лисовец.

Напомним, стихийный мемориал памяти погибших от коронавируса медиков установили на временном ограждении в конце апреля. На нем местные жители начали вывешивать портреты и имена врачей, медсестер и других сотрудников медучреждений, которые умерли в борьбе с COVID-19. В июне правительство Петербурга поддержало идею превратить стихийный мемориал памяти погибших от коронавируса медиков в постоянный. Организовать «Стену Памяти» планируют на пересечении проспекта Медиков и улицы Профессора Попова.