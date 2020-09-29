Когда в России наступит новый пик заболеваемости COVID-19? В прогнозе экспертов

Как заявил РИА «Новости» эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян, при самом вероятном сценарии распространения коронавируса «пика Россия достигнет через две-три недели». При самом благоприятном исходе показатель заболеваемости и летальных исходов через неделю начнет спадать. В худшем случае наибольшее число заражений может быть зафиксировано в начале ноября.

Введение строгих ограничительных мер в России не приведет к снижению роста числа новых диагностированных случаев COVID-19. Как считает эксперт, чтобы меры подействовали, им должны следовать 80% россиян, однако достигнуть таких показателей не удастся.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости прогнозируют в сентябре, что может привести к введению ранее снятых ограничительных мер. В первую очередь вновь могут закрыть в частности торговые центры — но полного локдауна обещают избежать. На фоне второй волны коронавируса уже начали готовить к приему пациентов временный госпиталь «Ленэкспо». Его расформировали в июле в связи с низкой нагрузкой.

На сегодняшний день почти 90% из 129 тысячи коек, развернутых для приема пациентов с коронавирусом в России, заняты. В Петербурге свободны только 6% мест. Во всех школах Москвы увеличат осенние каникулы из-за роста заболеваемости коронавирусом. Из-за роста числа выявленных случаев коронавируса мэрия столицы вновь частично вводит ограничения. Губернатор Петербурга Александр Беглов также поручил подготовить план по возвращению дистанционного формата работы.