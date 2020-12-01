18+
  • Здоровье
  • Здоровье

Герои «Собака.ru» – о том, как после COVID-19 восстанавливают работоспособность, легкие и обоняние

Что делать, если COVID-19 ушел, а его последствия в виде быстрой утомляемости, потери обоняния и спонтанного кашля остались? Личным опытом делятся герои «Собака.ru»: после коронавирусной инфекции петербургские рестораторы и предприниматели вплотную занялись восстановлением с врачами. 

Ангелина Романовская

врач-сексолог, акушер-гинеколог, колумнист «Собака.ru»

Активно болела я три недели, а сразу после получения отрицательного ПЦР-теста улетела восстанавливаться в Сочи. Поначалу горные и морские прогулки давались с трудом — после каждых пройденных 100-200 метров приходилось делать остановки, чтобы отдышаться. Но уехать из Петербурга было самой правильной идей — ноябрьская серость вряд ли бы прибавила сил и оптимизма для реабилитации.

COVID-19 не ударил по моим легким — по всей видимости, я столкнулась с ее менингеальной формой, воздействующей на оболочки головного мозга. Самым ярким симптомом была жутчайшая, ничем не снимающаяся головная боль. Могу честно сказать, что это мой самый серьезный и длительный эпизод недомогания в жизни. Силы вернуться к работе появились только сейчас, спустя 1,5 месяца после начала болезни. 

Обоняние, пропавшее из-за коронавируса, так и не восстановилось. Поначалу смысл в еде был полностью утерян, и мой рацион состоял лишь из вареных яиц. Я заказывала доставку из любимых ресторанов в надежде что-то почувствовать — увы, это была лишь потеря денег. Сейчас я уже привыкла к такому положению дел, а поводырем в мире ароматов выступает мой молодой человек — например, детально рассказывает, какие нотки присутствуют в вине. Знакомые врачи, работающие с коронавирусной инфекцией, успокаивают тем, что в течение полугода обоняние должно ко мне вернуться.

Сергей Тонков

основатель бренда St. Friday Socks

Из Покровской больницы меня выписали в конце сентября, сейчас я продолжаю свою пост-коронавирусную реабилитацию. Первым делом лечащий врач, который наблюдает меня уже несколько лет, составил программу чек-апа. Например, мы проверили состояние печени, почек и поджелудочной железы после приема достаточно агрессивных антибиотиков.

Ускорить восстановление легких помогла дыхательная гимнастика: свежий снимок КТ показал, что процент поражения уменьшился в 3 раза. У меня не осталось одышки, но порой возникает спонтанный кашель, пугающий незнакомцев в общественных местах.

Первую неделю после выписки я восстанавливался и спал по 11-12 часов, сейчас перешел к своей 8-часовой норме. Меня уже не бросает в жар без температуры, как в первый месяц после выздоровления, но сохраняется небольшая ломота в костях.

Часто в Facebook мне пишут знакомые, спрашивают про лечение и восстановление. Но я не медик, так что не имею права раздавать рекомендации. Единственный совет — не слушать советы друзей и знакомых, а найти своего врача (или нескольких, в зависимости от вашего состояния здоровья) и обращаться к нему по всем возникающим вопросам, в том числе о восстановлении после коронавирусной инфекции.

Катя Бокучава

ресторатор, шеф-повар, совладелица ресторанов «Место», Suki и бара «8»

Я переболела COVID-19 в легкой форме и, что самое радостное для работника гастроиндустрии, не лишилась обоняния! А сразу после выздоровления и получения отрицательных тестов отправилась на небольшой чек-ап — чтобы понять, какой вред моему организму все же нанес вирус. Биохимический анализ крови выявил повышение уровня СОЭ, С-реактивного белка (индикатор воспаления в организме — прим. Ред.) и печеночных показателей. Но после курса восстановительной терапии все пришло в норму.

Зная, что коронавирус повышает риск развития тромбозов, я проверила свертываемость крови. К счастью, с сосудами все нормально. При этом у меня впервые в жизни началась тахикардия — просыпаешься среди ночи, а сердце гудит, как мотор. Врач-кардиолог, ознакомившись с результатами УЗИ сердца, успокоил: это остаточное явление, которое должно пройти без медикаментозного лечения.

Не могу сказать, что нахожусь в упадке сил, но моя выносливость после встречи с COVID-19 все же снизилась. Если раньше я наматывала 20-25 км в день пешком, то сейчас шагомер не показывает больше 10 км. Врачи считают, что именно высокий уровень физической активности до болезни помог мне так легко отделаться.

Как правильно восстанавливаться после коронавируса: инструкция от врачей-реабилитологов из Петербурга

Анна Петухова

проектный директор кафе «Огурцы»,  участница проекта «Простые вещи» 

Наши отношения с COVID-19 затянулись: на протяжении 1,5 месяцев я активно болела, а пост-эффекты наблюдаю уже больше 3 месяцев. До сих пор не восстановилось обоняние, пропавшее на 5-й день болезни и искажающее вкусовые ощущения. Например, мой любимый чай с бергамотом теперь напоминает Fairy, а в зубных пастах чувствуются нотки табака.

Коронавирусная инфекция повлияла на сердечно-сосудистую систему: в крови по-прежнему сохраняется повышенный уровень тромбоцитов, увеличивающий риск развития тромбозов. По назначению врача я продолжаю принимать антикоагулянты, снижающие свертываемость крови.

Из побочных эффектов болезни остались одышка, быстрая утомляемость и снижение концентрации. Это доставляет сложности, ведь я привыкла работать в режиме многозадачности, параллельно занимаясь несколькими проектами. Мне нужно больше отдыха, чем раньше — чтобы чувствовать себя ок, теперь сплю по 10-11 часов.

Последствия коронавируса раздражают и бесят — это факт. Я работаю по полису ДМС с тремя врачами — кардиологом, эндокринологом и нефрологом — чтобы поскорее вернуться к привычному состоянию.

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты