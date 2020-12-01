Герои «Собака.ru» – о том, как после COVID-19 восстанавливают работоспособность, легкие и обоняние

врач-сексолог, акушер-гинеколог, колумнист «Собака.ru»

Активно болела я три недели, а сразу после получения отрицательного ПЦР-теста улетела восстанавливаться в Сочи. Поначалу горные и морские прогулки давались с трудом — после каждых пройденных 100-200 метров приходилось делать остановки, чтобы отдышаться. Но уехать из Петербурга было самой правильной идей — ноябрьская серость вряд ли бы прибавила сил и оптимизма для реабилитации.

COVID-19 не ударил по моим легким — по всей видимости, я столкнулась с ее менингеальной формой, воздействующей на оболочки головного мозга. Самым ярким симптомом была жутчайшая, ничем не снимающаяся головная боль. Могу честно сказать, что это мой самый серьезный и длительный эпизод недомогания в жизни. Силы вернуться к работе появились только сейчас, спустя 1,5 месяца после начала болезни.

Обоняние, пропавшее из-за коронавируса, так и не восстановилось. Поначалу смысл в еде был полностью утерян, и мой рацион состоял лишь из вареных яиц. Я заказывала доставку из любимых ресторанов в надежде что-то почувствовать — увы, это была лишь потеря денег. Сейчас я уже привыкла к такому положению дел, а поводырем в мире ароматов выступает мой молодой человек — например, детально рассказывает, какие нотки присутствуют в вине. Знакомые врачи, работающие с коронавирусной инфекцией, успокаивают тем, что в течение полугода обоняние должно ко мне вернуться.