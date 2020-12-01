Герои «Собака.ru» – о том, как после COVID-19 восстанавливают работоспособность, легкие и обоняние

Что делать, если COVID-19 ушел, а его последствия в виде быстрой утомляемости, потери обоняния и спонтанного кашля остались? Личным опытом делятся герои «Собака.ru»: после коронавирусной инфекции петербургские рестораторы и предприниматели вплотную занялись восстановлением с врачами.
Ангелина Романовская
врач-сексолог, акушер-гинеколог, колумнист «Собака.ru»
Активно болела я три недели, а сразу после получения отрицательного ПЦР-теста улетела восстанавливаться в Сочи. Поначалу горные и морские прогулки давались с трудом — после каждых пройденных 100-200 метров приходилось делать остановки, чтобы отдышаться. Но уехать из Петербурга было самой правильной идей — ноябрьская серость вряд ли бы прибавила сил и оптимизма для реабилитации.
COVID-19 не ударил по моим легким — по всей видимости, я столкнулась с ее менингеальной формой, воздействующей на оболочки головного мозга. Самым ярким симптомом была жутчайшая, ничем не снимающаяся головная боль. Могу честно сказать, что это мой самый серьезный и длительный эпизод недомогания в жизни. Силы вернуться к работе появились только сейчас, спустя 1,5 месяца после начала болезни.
Обоняние, пропавшее из-за коронавируса, так и не восстановилось. Поначалу смысл в еде был полностью утерян, и мой рацион состоял лишь из вареных яиц. Я заказывала доставку из любимых ресторанов в надежде что-то почувствовать — увы, это была лишь потеря денег. Сейчас я уже привыкла к такому положению дел, а поводырем в мире ароматов выступает мой молодой человек — например, детально рассказывает, какие нотки присутствуют в вине. Знакомые врачи, работающие с коронавирусной инфекцией, успокаивают тем, что в течение полугода обоняние должно ко мне вернуться.
Сергей Тонков
основатель бренда St. Friday Socks
Из Покровской больницы меня выписали в конце сентября, сейчас я продолжаю свою пост-коронавирусную реабилитацию. Первым делом лечащий врач, который наблюдает меня уже несколько лет, составил программу чек-апа. Например, мы проверили состояние печени, почек и поджелудочной железы после приема достаточно агрессивных антибиотиков.
Ускорить восстановление легких помогла дыхательная гимнастика: свежий снимок КТ показал, что процент поражения уменьшился в 3 раза. У меня не осталось одышки, но порой возникает спонтанный кашель, пугающий незнакомцев в общественных местах.
Первую неделю после выписки я восстанавливался и спал по 11-12 часов, сейчас перешел к своей 8-часовой норме. Меня уже не бросает в жар без температуры, как в первый месяц после выздоровления, но сохраняется небольшая ломота в костях.
Часто в Facebook мне пишут знакомые, спрашивают про лечение и восстановление. Но я не медик, так что не имею права раздавать рекомендации. Единственный совет — не слушать советы друзей и знакомых, а найти своего врача (или нескольких, в зависимости от вашего состояния здоровья) и обращаться к нему по всем возникающим вопросам, в том числе о восстановлении после коронавирусной инфекции.
Катя Бокучава
ресторатор, шеф-повар, совладелица ресторанов «Место», Suki и бара «8»
Я переболела COVID-19 в легкой форме и, что самое радостное для работника гастроиндустрии, не лишилась обоняния! А сразу после выздоровления и получения отрицательных тестов отправилась на небольшой чек-ап — чтобы понять, какой вред моему организму все же нанес вирус. Биохимический анализ крови выявил повышение уровня СОЭ, С-реактивного белка (индикатор воспаления в организме — прим. Ред.) и печеночных показателей. Но после курса восстановительной терапии все пришло в норму.
Зная, что коронавирус повышает риск развития тромбозов, я проверила свертываемость крови. К счастью, с сосудами все нормально. При этом у меня впервые в жизни началась тахикардия — просыпаешься среди ночи, а сердце гудит, как мотор. Врач-кардиолог, ознакомившись с результатами УЗИ сердца, успокоил: это остаточное явление, которое должно пройти без медикаментозного лечения.
Не могу сказать, что нахожусь в упадке сил, но моя выносливость после встречи с COVID-19 все же снизилась. Если раньше я наматывала 20-25 км в день пешком, то сейчас шагомер не показывает больше 10 км. Врачи считают, что именно высокий уровень физической активности до болезни помог мне так легко отделаться.
Анна Петухова
проектный директор кафе «Огурцы», участница проекта «Простые вещи»
Наши отношения с COVID-19 затянулись: на протяжении 1,5 месяцев я активно болела, а пост-эффекты наблюдаю уже больше 3 месяцев. До сих пор не восстановилось обоняние, пропавшее на 5-й день болезни и искажающее вкусовые ощущения. Например, мой любимый чай с бергамотом теперь напоминает Fairy, а в зубных пастах чувствуются нотки табака.
Коронавирусная инфекция повлияла на сердечно-сосудистую систему: в крови по-прежнему сохраняется повышенный уровень тромбоцитов, увеличивающий риск развития тромбозов. По назначению врача я продолжаю принимать антикоагулянты, снижающие свертываемость крови.
Из побочных эффектов болезни остались одышка, быстрая утомляемость и снижение концентрации. Это доставляет сложности, ведь я привыкла работать в режиме многозадачности, параллельно занимаясь несколькими проектами. Мне нужно больше отдыха, чем раньше — чтобы чувствовать себя ок, теперь сплю по 10-11 часов.
Последствия коронавируса раздражают и бесят — это факт. Я работаю по полису ДМС с тремя врачами — кардиологом, эндокринологом и нефрологом — чтобы поскорее вернуться к привычному состоянию.
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