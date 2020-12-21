22 декабря начнет прием петербуржцев с коронавирусом 8 павильон временного инфекционного госпиталя в «Ленэкспо». Здесь подготовлены 474 койки для пациентов средней степени тяжести. В общей сложности до конца года на территории «Ленэкспо» будет развернуто порядка 1,5 тысяч коек.

23 декабря дополнительные места городу предоставят федеральные учреждения. В Центре имени Алмазова и Первом медицинском университете перепрофилируется еще 210 коек. 25 декабря планируется открытие после строительства первого в городе стационара-трансформера на базе Госпиталя для ветеранов войн. Здесь развернут 405 инфекционных коек, в том числе 15 коек реанимации.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 877 тысяч, в Москве — 743 тысячи, в Петербурге — 204 тысяч, в мире — 76 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.