Как рассказала РИА «Новости» заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, низкие показатели заболеваемости, аналогичные лету 2020 года, вернутся только следующим летом. А для того, чтобы эпидемия COVID-19 в России пошла на убыль, большая часть населения должна стать невосприимчивой к вирусу — переболев и выработав антитела, после вакцинации или благодаря клеточной памяти лимфоцитов, которая помогает справиться с инфекцией даже при отсутствии антител.

Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 547 тысяч, в Москве — 405 тысяч, в Петербурге — 58 тысяч, в мире — 43 миллиона человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты будут иметь право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.