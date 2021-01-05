В России более миллиона человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V»

«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот»,— отметил Гинцбург. Он также добавил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота мониторят состояние привитых. Так, на данный момент, никаких новых нежелательных реакций не выявлено.

Кроме того, до конца праздников в гражданский оборот в России должно поступить еще 1,5 млн доз «Спутника V». «Мне кажется, уже более 1,5 млн уйдет до конца праздников», — цитирует главу Центра им. Гамалеи ТАСС.