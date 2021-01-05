В России более миллиона человек сделали прививку от коронавируса вакциной «Спутник V»

Более 1 миллиона россиян уже получили вакцину от коронавируса «Спутник V». По словам директора центра Гамалеи Александра Гинцбурга, новых нежелательных реакций на препарат не выявлено, пишет «РИА Новости».
«На сегодняшний день, мне кажется, уже больше миллиона (привили), каждый день по 100 тысяч доз вакцины поступает в гражданский оборот»,— отметил Гинцбург. Он также добавил, что Минздрав с Росздравнадзором уже в рамках гражданского оборота мониторят состояние привитых. Так, на данный момент, никаких новых нежелательных реакций не выявлено.
Кроме того, до конца праздников в гражданский оборот в России должно поступить еще 1,5 млн доз «Спутника V». «Мне кажется, уже более 1,5 млн уйдет до конца праздников», — цитирует главу Центра им. Гамалеи ТАСС.
Ранее стало известно, что в Петербурге почти 6 тысяч горожан сделали прививку от коронавируса. Однако «наплыва желающих» нет.В общей сложности планируют вакцинировать порядка 60 процентов жителей города.
Напомним, в России начали выдавать паспорта людям, которые вакцинировались от коронавируса. Сведения о привитых от коронавируса граждан вносят в регистр вакцинированных, после чего электронный паспорт на портале госуслуг выдается в автоматическом режиме.
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