Жительница города Арденно на севере Италии Мария Орсингер уже трижды переболела коронавирусом и выздоровела. В июле ей исполнился 101 год, и, несмотря на перенесенное заболевание, сейчас она чувствует себя хорошо.
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Фото: Shutterstock.com
Впервые COVID-19 у 101-летней Орсингер диагностировали в феврале 2020 года, когда эпидемия в Италии только начиналась. «Маму госпитализировали, но уже тогда врач сказала мне, что из всех пожилых пациентов никто так легко не переносил это заболевание. У нее фактически не было температуры и дышала она самостоятельно», — рассказывает Карла, одна из дочерей итальянки.
В сентябре женщине провели повторное тестирование на коронавирус, результаты которого вновь дали положительный результат. 101-летнюю Орсингер вновь госпитализировали — на этот раз у нее появилась небольшая температура, но в целом ее болезнь протекала в довольно легкой форме. «Мама провела в больнице 18 дней. Врачи и медсестры звонили нам каждый день, и они были удивлены тем, как стойко она переносит заболевание», — рассказывает другая дочь женщины, Инес.
В конце ноября детям Орсингер позвонили и сказали, что в ходе общей проверки на коронавирус тест 101-летней женщины вновь дал положительный результат. У нее нет вообще никаких симптомов, она чувствует себя хорошо, даже не потеряла аппетит. «На сей раз она оказалась единственной инфицированной. По существующим правилам мы пока не можем ее навестить, но, конечно, ждем встречи», — отметила Инес.
Мария Орсингер родилась в крестьянской семье 21 июля 1919 года, в самый разгар пандемии испанского гриппа. В течение своей жизни женщина отличалась отменным здоровьем, а по словам ее детей, лучшим лекарством от всех болезней всегда считала труд. В больнице 101-летнюю пациентку ласково называли «бабушка Мария», отмечая, как эта маленькая и хрупкая женщина, обладающая поистине железным характером, никогда ни на что особо не жаловалась.
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