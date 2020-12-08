Такси начнет бесплатно возить петербуржцев с коронавирусом на КТ, чтобы снизить нагрузку на скорую помощь

«Нагрузка на «скорую помощь» сейчас очень высока. Это решение поможет нашим горожанам быстрее добраться до мест проведения исследования и не задействовать автомобили «скорой». Люди болеют не только коронавирусной инфекцией, пациентам с другими заболеваниями также нужна экстренная помощь. На «скорой» работают высоквалифицированные специалисты, они должны оказывать помощь больным, а не просто заниматься их транспортировкой», — сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Транспортировать к месту проведения компьютерной томографии и обратно будут проходящих амбулаторное лечение пациентов с подтвержденным коронавирусом или подозрением на него. Средства в виде субсидий на закупку транспортных услуг выделят бюджетному учреждению здравоохранения «Медицинский санитарный транспорт» из резервного фонда правительства Петербурга.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 515 тысяч, в Москве — 660 тысяч, в Петербурге — 155 тысяч, в мире — 67 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.