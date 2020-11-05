В Петербурге осталось свободно 9% коек для пациентов с коронавирусом. Смольный перепрофилирует еще два медицинских учреждения

«На сегодняшний день ситуация с коронавирусом в Петербурге остается напряженной. В последние дни ежесуточная заболеваемость превышала тысячу человек. Ежедневно госпитализируется более 600 пациентов. В ближайшие дни мы увеличиваем коечные мощности для оказания медицинской помощи заболевшим», — заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Сегодня, 5 ноября, прием пациентов с коронавирусом начинает Мариинская больница — здесь развернуты 586 инфекционных и 42 реанимационные койки. При этом сохраняются 152 койки для оказания плановой высокотехнологичной медицинской помощи по направлениям онкология, кардиология, урология, офтальмология, гинекология, травматология-ортопедия и роботическая хирургия. Также в штатном режиме будет работать амбулаторно-консультативное отделение.

С 6 ноября начнет принимать пациентов с коронавирусом Северо-Западный окружной научно-клинический центр имени Соколова, где уже развернуты 300 коек. С 10 ноября к оказанию медицинской помощи заболевшим COVID-19 будет привлечены мощности Городской больницы №2, в которой подготавливаются 900 коек.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 712 тысяч, в Москве — 450 тысяч, в Петербурге — 66 тысяч, в мире — 48 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.