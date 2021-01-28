Мариинская больница возвращается в обычный режим работы многопрофильного медучреждения

О возвращении Мариинской больницы в обычный режим работы сообщила заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Евгения Рубежова. «За последнюю неделю мы отмечаем снижение поступления больных, и в настоящий момент уже принято решение о возврате нашего стационара в обычный режим многопрофильной больницы», — заявила она.

Напомним, ранее в Ленинградской области развернули почти 600 дополнительных коек для пациентов с коронавирусом. Тогда план перепрофилирования основывался на «пессимистичном» сценарии. В последние дни число пациентов, которых выписывают из стационаров, превышает число госпитализированных. Из-за увеличения числа выздоравливающих койки возвращают к обычной работе.

Ранее стало известно, что Комитет по здравоохранению Петербурга будет поднимать вопрос о сокращении коечного фонда для пациентов с коронавирусом. В начале недели в Смольном начали говорить о переходе к ступенчатому снятию ограничений. В первую очередь могут открыть общепит в ТЦ и разрешить спорт со зрителями. Также о том, что в России можно начать «аккуратно снимать введенные ограничения» по коронавирусу, заявил президент Владимир Путин.