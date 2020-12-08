Ярмарки, лотки, зимние кафе и частные территории: вот что предлагает Смольный общепиту в условиях ограничений

Вариант первый — участие в городских ярмарках. Как рассказал «Фонтанке» вице-губернатор Петербурга Евгений Елин, в дополнение к ярмарке на Манежной площади Смольный планирует запустить еще несколько районных площадок. Список локаций, которые уже сейчас предназначены для проведения ярмарок, будет определен в ближайшее время.

Вариант второй — «зимние кафе». Смольный планирует разрешить ресторанам устанавливать уличную мебель перед заведениями — по аналогии с летними кафе, которые можно было организовать в 2020 году в упрощенном порядке.

Вариант третий — разносная торговля. Общепит может беспрепятственно продавать свою продукцию с рук, лотка, из корзин или ручных тележек без размещения торгового оборудования на земельных участках.

Вариант третий — точки продажи на частной территории. Чтобы им воспользоваться, необходимо заручиться поддержкой бизнеса — например, отеля или ресторана. С разрешения общепит может организовать точки продажи во внутреннем дворе, если это позволяет установленный вид разрешенного использования земельного участка.

Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.