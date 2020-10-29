18+

В Ленинградской области выявили повторные случаи заражения коронавирусом

В Ленинградской области зафиксировали повторные случаи заражения новой коронавирусной инфекцией. По словам главы регионального управления Роспотребнадзора Ольги Историк, тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или нет.

«Сейчас это уже не единичные случаи, к сожалению, заболевают повторно, заболевают те, кто переболел в первую волну, и в общем-то имели титры, может быть, не очень высокие, глобулина G, то есть те, которые говорят о том, что сформировался иммунитет. Но, к сожалению, такие повторные случаи есть, и тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или не болел, везде по-разному. Кто-то тяжелее болел в первый период заболевания, по весне, по началу лета, кто-то тяжелее болеет сегодня», — приводит ТАСС слова Историк.

Напомним, в октябре в Нидерландах скончался первый в мире человек, повторно заразившийся коронавирусом. Им стала 89-летняя женщина из Нидерландов. Она страдала редким видом рака крови макроглубулинемией Вальденстрема — он поражает белые кровяные тельца и не поддается окончательному лечению. 

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 580 тысяч, в Москве — 413 тысяч, в Петербурге — 59 тысяч, в мире — 44 миллиона человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время«Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.

Дарья Гладких,
Комментарии

Наши проекты