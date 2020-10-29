В Ленинградской области выявили повторные случаи заражения коронавирусом

«Сейчас это уже не единичные случаи, к сожалению, заболевают повторно, заболевают те, кто переболел в первую волну, и в общем-то имели титры, может быть, не очень высокие, глобулина G, то есть те, которые говорят о том, что сформировался иммунитет. Но, к сожалению, такие повторные случаи есть, и тяжесть заболевания никак не зависит от того, болел человек ранее или не болел, везде по-разному. Кто-то тяжелее болел в первый период заболевания, по весне, по началу лета, кто-то тяжелее болеет сегодня», — приводит ТАСС слова Историк.

Напомним, в октябре в Нидерландах скончался первый в мире человек, повторно заразившийся коронавирусом. Им стала 89-летняя женщина из Нидерландов. Она страдала редким видом рака крови макроглубулинемией Вальденстрема — он поражает белые кровяные тельца и не поддается окончательному лечению.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 580 тысяч, в Москве — 413 тысяч, в Петербурге — 59 тысяч, в мире — 44 миллиона человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.