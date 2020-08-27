По состоянию на 11:00 27 августа, число заболевших коронавирусом в мире превысило 24 миллионов человек. COVID-19 зафиксирован в 188 странах мира, летальных исходов — более 825 тысяч. Ранее порог в 4 миллиона заразившихся был пройдет 10 мая, в 5 миллионов — 21 мая, 6 миллионов — 3 июня, 7 миллионов — 8 июня, 8 миллионов — 16 июня, 9 миллионов — 28 июня, 10 миллионов — 30 июня, 11 миллионов — 4 июля, 12 миллионов — 9 июля, 13 миллионов — 14 июля, 14 миллионов — 19 июля, 15 миллионов — 22 июля, 16 миллионов — 26 июля, 17 миллионов — 30 июля, 18 миллионов — 3 августа, 19 миллионов — 7 августа, 20 миллионов — 11 августа, 21 миллион — 14 августа, 22 миллиона — 19 августа, 23 миллиона — 22 августа.
Число заболевших коронавирусом в мире превысило 24 миллиона человек
По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию 11:00 27 августа, заболевание диагностировано у 24 182 030 человек в 188 странах. Наибольшее число зарегистрированных заболеваний в США — 5 822 594, Бразилии — 3 717 156, Индии — 3 310 234, России — 968 297, Южной Африке — 615 701 и Перу — 607 382. Всего за время существования коронавируса в мире выздоровели 15 798 418 человек, 825 798 скончались.
23 марта глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил об ускорении темпов распространения нового коронавируса COVID-2019 в мире. Первые 100 тысяч случаев заражения были зафиксированы в течение 67 дней, следующие 100 тысяч — за 11 дней, еще 100 тысяч — всего за 4 дня. 18 июля в мире зафиксировано рекордное число заболевших COVID-19. Как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус диагностировали у более чем 259 тысячи человек. Позже в ВОЗ заявили, что не считают возможным возникновение второй волны заболеваемости.
В целях снижения скорости распространения коронавируса в России объявили нерабочую неделю. На этот период в Петербурге запретили работать магазинам, заведениям общественного питания, храмам, а также отменили 120 маршрутов общественного транспорта. В свою очередь власти Москвы распространили режим самоизоляции на всех жителей города. «Яндекс» выяснил, жители каких городов наиболее ответственно относятся к самоизоляции — запустив специальную интерактивную карту. Позже Владимир Путин продлил нерабочую неделю в России до 30 апреля, а затем — до 11 мая.
Петербург начал снимать ограничения, введенные в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. С 25 мая вновь открылись для посещения МФЦ, с 8 июня — непродовольственные магазины, с 28 июня — парки, сады, скверы, детские и спортивные площадки, с 29 июня — летние кафе, ЗАГСы и маникюрные салоны, с 6 июля — музеи, выставочные залы, бассейны и фитнес-центры, с 13 июля — возобновили работу в полном объеме парикмахерские, салоны красоты, бани, а также организаций социального обслуживания, с 27 июля — аквапарки, частные музей и торговые центры, открылись рестораны, стали доступны экскурсионные услуги, с 8 августа возобновили работу аттракционы, стали разрешены мероприятия на улице, с 24 августа разрешили проведение спортивных мероприятий. Все остальные ограничения продлены до 20 сентября.
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