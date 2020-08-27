Число заболевших коронавирусом в мире превысило 24 миллиона человек

По состоянию на 11:00 27 августа, число заболевших коронавирусом в мире превысило 24 миллионов человек. COVID-19 зафиксирован в 188 странах мира, летальных исходов — более 825 тысяч. Ранее порог в 4 миллиона заразившихся был пройдет 10 мая, в 5 миллионов — 21 мая, 6 миллионов — 3 июня, 7 миллионов — 8 июня, 8 миллионов — 16 июня, 9 миллионов — 28 июня, 10 миллионов — 30 июня, 11 миллионов — 4 июля, 12 миллионов — 9 июля, 13 миллионов — 14 июля, 14 миллионов — 19 июля, 15 миллионов — 22 июля, 16 миллионов — 26 июля, 17 миллионов — 30 июля, 18 миллионов — 3 августа, 19 миллионов — 7 августа, 20 миллионов — 11 августа, 21 миллион — 14 августа, 22 миллиона — 19 августа, 23 миллиона — 22 августа.