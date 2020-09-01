Новый список будет действовать со 2 по 15 сентября — попасть в Польшу в этот период смогут граждане России, Китая и нескольких других государств. Под запретом полеты из Израиля, Испании, Мальты, Армении, Казахстана, Бразилии, Индии, Гибралтара, Ливии, Ливана, Македонии, Парагвая, Намибии, Румынии и США.

Полный запрет на международное авиасообщение, введенный правительством Польши из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, был отменен 17 июля. Полеты стали разрешены для стран Евросоюза и ряда други направлений.

С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией. Также открыта граница с Абхазией. Ранее Россия в третий раз не вошла в список стран, для которых Евросоюз откроет границы. Список по-прежнему обещают пересматривать и обновлять в соответствии с распространением коронавируса в мире.