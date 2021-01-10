С 11 января школы Петербурга начнут работать в очном режиме

«Большинство петербургских школьников вновь сядут за парты, однако при этом до конца второго полугодия будет сохранена возможность перевода детей на смешанный формат обучения», — говорится в сообщении комитета. До конца учебного года у родителей есть возможность оставить ребенка учиться дома. Уточняется, что школьника, который будет учиться дома, не исключат, а оценки по учебным предметам будут выставляться по итогам аттестации.

У ребенка будет возможность изучать учебники и выполнять задания, размещенные в электронном дневнике или присланные по электронной почте, а также смотреть онлайн-уроки по основным предметам.