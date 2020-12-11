Как минимум миллион петербуржцев переболели коронавирусом с начала пандемии

Третий этап исследования начался 10 октября. По итогам двухмесячного мониторинга репрезентативной выборки петербуржцев обнаружено около 24% жителей города с положительным тестом на антитела к новому коронавирусу.

Значимый рост доли положительных тестов был зафиксирован в ноябре, в последние две недели исследования показатель приближался к 30%. Таким образом, число переболевших в Петербурге к концу осени составляет более 1 миллиона человек.

Данные в ходе третьего этапа получены при помощи тестов Вектор-Бест SARS-CoV-2-IgG-ИФА-БЕСТ. Также были выполнены повторные тесты у участников первого этапа исследования. Из 95 человек, у которых антитела выработались весной и летом, у 92 они определились повторно. Интервал между двумя тестами составил 4–6 месяцев.

«К сожалению, пока рано говорить, что положительный тест отражает факт долговременной защиты. Но мы были удивлены, что антитела до сих пор определяются почти у всех участников первого этапа. С учетом того, что сообщений о повторных инфекциях относительно немного, это хорошие новости», — отмечает соавтор исследования, эпидемиолог Антон Барчук.

В дальнейшем исследователи рассчитают показатели с использованием всех доступных на данный момент тестов — не только Вектор-Бест, но и Genetico Coronapass Total Ig, Abbott Architect IgG, а также тестов на нейтрализующие вирус антитела.

Напомним, к середине июня данное исследование показало, что в Петербурге коронавирусом переболели не менее 200 тысяч человек — 5,7% от общего числа жителей города. Спустя месяц были озвучены результаты первого этапа популяционного исследования распространенности SARS-CoV-2 — около 8% петербуржцев имеют антитела к коронавирусу, как минимум 25% из них переболели COVID-19 бессимптомно. К середине августа коронавирусом переболели менее 13% петербуржцев. У большинства сохранялись антитела.