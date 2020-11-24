Как торговые центры Петербурга переживают вторую волну COVID-19 и почему предлагают ограничить вход посетителям младше 14 лет

Сперва 9 ноября власти Петербурга закрыли фуд-корты, с 23 ноября там перестали работать все предприятия общественного питания и ледовые катки, а с 1 декабря наполняемость кинотеатров не должна превышать 25% от числа зрительских мест в зале. Выгодно ли ТЦ работать в таких условиях и готовятся ли они к жестким сценариям — «Собака.ru» рассказала генеральный директор ТК «Невский Центр» Дарья Ветрова.
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Генеральный директор ТК «Невский Центр» Дарья Ветрова
Сейчас идет вторая волна заболеваний ковидом и на этом фоне много негатива в отношении торговых центров. Например, в Ханты-Мансийском автономном округе считают, что они — очаг заражений, в Пензе рекомендовали посещать торговые центры в определенные часы, в Бурятии их с 16 ноября вовсе закрыли. Если власти Петербурга повторно закроют ТЦ, как это отразится на отрасли?
В СМИ регулярно появляются сюжеты, создающие негативный фон в отношении торговых центров. Мы не считаем, что эти места представляют большую опасность. Во-первых, в центрах, как правило, несколько входов, поэтому можно отрегулировать поток посетителей и его распределение внутри здания. Во-вторых, это место, где можно купить все под одной крышей и сократить перемещения по городу. И самое главное, в торговых центрах, в отличие, например, от стрит-ретейла, есть управляющие компании, которые внимательно следят за деятельностью арендаторов, обеспечивают соблюдение масочного режима и социальной дистанции, контролируют системы вентиляции, кондиционирования, обеспечивают санитарную обработку и т. д. Кроме того, торговые центры готовы предложить внедрение даже большего количества мер безопасности, чем ранее прописал Роспотребнадзор. Например, сократить количество входящих людей. В том числе с этим предложением мы обратились на прошлой неделе к властям города.
Но если нас закроют повторно, для всех торговых центров и связанных с ними отраслей будут негативные экономические и социальные последствия. Очевидно, что в этой ситуации будет невозможно выполнять обязательства перед персоналом, кредиторами, поставщиками и самим государством по налогам.
В первый локдаун в нашем ТК было закрыто 90% арендаторов, и мы понесли большие финансовые убытки. Из-за этого нам пришлось сократить расходы: отказались от ряда запланированных инвестиций в развитие ТК, стали меньше тратить на маркетинг. При этом никакой поддержки от государства мы не получили.
Очевидно, что после 4-5 месячного простоя весной-летом торговым центрам и всем их арендаторам нужно время на восстановление. Цель любого бизнеса — получение прибыли, поэтому повторная приостановка деятельности ТЦ в условиях отсутствия определенности из-за пандемии, а также потраченной в первый локдаун финансовой подушки безопасности, приведет к окончательному закрытию ряда объектов и уходу с рынка многих арендаторов, особенно предприятий малого и среднего бизнеса.
В последнем обращении к властям торговые центры предложили ввести несколько мер по предотвращению заболевания, среди них — запрет на посещение центров детьми до 14 лет. Почему была предложена именно эта мера и есть ли уже реакция со стороны Смольного и Роспотребнадзора?
В одном из последних обращений отрасли к вице-губернатору Евгению Елину и руководителю управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой, направленном 18 ноября, мы предложили целый комплекс дополнительных мер по борьбе с ковидом, которые торговые центры готовы взять на себя, чтобы не вводились ограничения на работу тех или иных наших арендаторов. Это позволит работу компаний и рабочие места. Только в «Невском Центре» работает 2,5 тыс. человек.
Одна из них — ограничение доступа детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Все мы знаем, что дети часто проводят свой досуг в торговых центрах, посещая прежде всего магазины, торгующие электроникой, гаджетами, игрушками. Учитывая, что общие рекомендации властей сводятся к ограничению передвижения по городу и посещения общественных мест, считаем, что в целях минимизации рисков бесцельное посещение торговых центров для детей также должно быть ограничено. Это время лучше проводить дома или на свежем воздухе.
Кстати, пандемия способствовала консолидации отрасли торговых центров, чего ранее никогда не было. Мы вместе вырабатывали стратегию поведения, готовили совместные обращения к госорганам, думали, как наиболее эффективно организовать в период пандемии работу торговых центров. Делились поставщиками, наработками. И благодаря такому сплочению и активной совместной работе нам удалось добиться от губернатора Петербурга и Роспотребнадзора открытия торговых центров в конце июля 2020 г. (после 4 месяцев простоя, — Прим. ред). Мы даже между собой подписали стандарт обеспечения безопасной деятельности, по которому все торговые центры работают по сей день.
Сегодня многие ретейлеры говорят, что в октябре и ноябре начал резко снижаться покупательский поток. Что происходит у вас в ТЦ?
С момента снятия основных ограничений 27 июля мы видим падение трафика в торговых центрах примерно на 30%, при этом в отдельных ТЦ города он снизился на 50%. В то же время существенно выросла конверсия, то есть посетители стали чаще приходить за конкретными покупками, а не просто, чтобы провести время. Таким образом, снижение посещаемости для большинства арендаторов компенсируется ростом конверсии и среднего чека. В нашем центре снижение трафика объяснялось также временным закрытием продуктового супермаркета. 11 ноября у нас открылся флагманский магазин «Азбука Вкуса». Это позволило восстановить трафик до 80% от аналогичных показателей прошлого года, даже несмотря на то, что произошло дополнительное снижение количества посетителей из-за закрытия фуд-корта.
Сказалось отсутствие иностранных туристов на посещении ТЦ?
Мы находимся в знаковой локации, ежедневно мимо нас проходит 200 тыс. человек. В России сложно найти место с сопоставимой проходимостью. Безусловно, иностранцы любят «Невский Центр», но прошедшим летом трафик был замещен российскими туристами из регионов и Москвы.
Как изменились у вас коммерческие условия с арендаторами? На какие уступки вы пошли?
С введением в конце марта жестких ограничительных мер на волне пандемии нам нужно было достигать взаимовыгодных условий с арендаторами, находить компромиссы. С теми, чьи точки были закрыты, мы договаривались о снижении базовой арендной ставки до 100%, просили оплачивать только эксплуатационные и коммунальные расходы. Осенью со многими компаниями мы вернулись к обычным условиям работы.
Пришлось ли сокращать штат и снижать зарплату сотрудникам?
Все рабочие места и уровень заработной платы мы сохранили. Но изменили режим работы на период пандемии: офисная команда была разделена на две группы – А и Б. Одну неделю команда А работает в офисе, вторая команда на «удаленке», а потом наоборот. Таким образом две команды не пересекались. Это было сделано для того, чтобы сократить риски заражения многих сотрудников. Если в одной группе кто-то заболеет, то она полностью уходит на карантин. Но ничего подобного не произошло. Такой режим сохраняется до сих пор.
Работы стало гораздо больше почти у всех подразделений: отдел аренды находится в постоянных переговорах, бухгалтерия все время в новых подсчетах, юристы в составлении новых договоров, служба эксплуатации занимается обеспечением безопасной деятельности и соблюдением всех требований Роспотребнадзора в связи с пандемией. Команда маркетинга в сжатые сроки переориентировалась на новые каналы коммуникации и донесения информации для посетителей. У охраны комплекса сместился акцент работы: помимо обычных функций они также следят за масочным режимом, соблюдением социальной дистанции и пр.
Конфликты на входе с посетителями возникают из-за нежелания носить маски?
Да, иногда случаются. У нас теперь служба безопасности знает все городские постановления, которые предусматривают правила поведения в городе и общественных местах в связи с пандемией и четко аргументируют, разъясняют посетителям необходимость и обязанность соблюдать масочный режим.
Какой прогноз по предновогодним продажам?
Уверена, что продажи и трафик не упадут. Все мы хотим дарить и получать подарки. Думаю, что будет повышаться конверсия: многие покупатели, прежде чем идти в торговый центр, все изучают в интернете, а потом приходят за конкретными товарами. Будет расти число целевых покупок и средний чек, поскольку люди будут стараться купить больше в одном месте. Плюс мы будем проводить различные предновогодние маркетинговые активности, хотим создать ощущение праздника и думаю, нам удастся это сделать, даже с учетом необходимости соблюдать все меры безопасности.
Наблюдаете ли злоупотребления со стороны арендаторов в связи с принятым законом о расторжении договора аренды без штрафов?
Злоупотреблений нет. Арендаторы, соответствующие определенным критериям, указанным в законе, могли до 1 октября расторгнуть договоры аренды без штрафов, но при этом они должны были в качестве компенсации оставить владельцу помещения ранее внесенный депозит. За время пандемии мы потеряли несколько небольших компаний, хотя переговоры о расторжении договоров начались еще в начале года. При этом в «Невский Центр» пришли новые крупные операторы. В июне был подписан договор с «Азбукой Вкуса» на 2,2 тыс. м2, который открылся в ноябре. В феврале следующего года откроется «Технопарк» площадью 2 тыс. м2кв. м, этот магазин станет первым объектом сети в Петербурге. А летом на пятом этаже «Невского Центра» «Гинза» запустит фуд-холл площадью более 2,7 тыс. м2. Сейчас мы с ними работаем над тем, чтобы открытие состоялось как можно раньше. С учетом обычной ротации доля вакантных площадей у нас остается на допандемийном уровне.
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