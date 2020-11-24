Как торговые центры Петербурга переживают вторую волну COVID-19 и почему предлагают ограничить вход посетителям младше 14 лет

В первый локдаун в нашем ТК было закрыто 90% арендаторов, и мы понесли большие финансовые убытки. Из-за этого нам пришлось сократить расходы: отказались от ряда запланированных инвестиций в развитие ТК, стали меньше тратить на маркетинг. При этом никакой поддержки от государства мы не получили.

Очевидно, что после 4-5 месячного простоя весной-летом торговым центрам и всем их арендаторам нужно время на восстановление. Цель любого бизнеса — получение прибыли, поэтому повторная приостановка деятельности ТЦ в условиях отсутствия определенности из-за пандемии, а также потраченной в первый локдаун финансовой подушки безопасности, приведет к окончательному закрытию ряда объектов и уходу с рынка многих арендаторов, особенно предприятий малого и среднего бизнеса.

В последнем обращении к властям торговые центры предложили ввести несколько мер по предотвращению заболевания, среди них — запрет на посещение центров детьми до 14 лет. Почему была предложена именно эта мера и есть ли уже реакция со стороны Смольного и Роспотребнадзора?

В одном из последних обращений отрасли к вице-губернатору Евгению Елину и руководителю управления Роспотребнадзора по Петербургу Наталии Башкетовой, направленном 18 ноября, мы предложили целый комплекс дополнительных мер по борьбе с ковидом, которые торговые центры готовы взять на себя, чтобы не вводились ограничения на работу тех или иных наших арендаторов. Это позволит работу компаний и рабочие места. Только в «Невском Центре» работает 2,5 тыс. человек.

Одна из них — ограничение доступа детей до 14 лет без сопровождения взрослых. Все мы знаем, что дети часто проводят свой досуг в торговых центрах, посещая прежде всего магазины, торгующие электроникой, гаджетами, игрушками. Учитывая, что общие рекомендации властей сводятся к ограничению передвижения по городу и посещения общественных мест, считаем, что в целях минимизации рисков бесцельное посещение торговых центров для детей также должно быть ограничено. Это время лучше проводить дома или на свежем воздухе.

Кстати, пандемия способствовала консолидации отрасли торговых центров, чего ранее никогда не было. Мы вместе вырабатывали стратегию поведения, готовили совместные обращения к госорганам, думали, как наиболее эффективно организовать в период пандемии работу торговых центров. Делились поставщиками, наработками. И благодаря такому сплочению и активной совместной работе нам удалось добиться от губернатора Петербурга и Роспотребнадзора открытия торговых центров в конце июля 2020 г. (после 4 месяцев простоя, — Прим. ред). Мы даже между собой подписали стандарт обеспечения безопасной деятельности, по которому все торговые центры работают по сей день.