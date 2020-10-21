У 76-летнего худрука МДТ Льва Додина коронавирус. Театр перенес показ шести спектаклей

Показ спектакля «Где нет зимы» переносится с 21 октября на 6 ноября, постановок «Дядя Ваня» и «Синий свет» — с 22 октября на 5 ноября, «Братья Карамазовы» дважды переносятся с 24 и 25 октября на 16 и 17 ноября, а спектакль «Трактир "Вечность"» покажут 1 ноября вместо 25 октября. Билеты остаются действительными на новую дату или могут быть возвращены в течение десяти дней от старой даты спектакля.

«Кому-то из вас неприятно сейчас узнать, что сегодняшний или завтрашний поход в театр не состоится. Многие сильно расстроятся из-за переноса премьеры, особенно те, кто уже почти сел в поезд или самолет, чтобы успеть на наших «Братьев Карамазовых». Поверьте, нам тоже жаль несыгранных спектаклей и вновь отложенных планов, но теперь мы не можем поступать иначе. Коронавирус добрался и до нас, в театре есть подтвержденные случаи. Лев Абрамович Додин болеет дома, Татьяна Борисовна Шестакова госпитализирована. Мы желаем вам здоровья и надеемся на скорую встречу», — сообщили в театре.

Напомним, ранее Большой драматический театр имени Товстоногова отменил показ спектаклей «Слава», «Аустерлиц» и «Дама с собачкой» из-за положительного теста на коронавирус у нескольких артистов, задействованных в постановках.