Статистика пандемии: из-за «новогодних» ограничений по коронавирусу 95% туристов отказались от поездок в Петербург

Из-за «новогодних» ограничений по коронавирусу 95% туристов отказались от забронированных туров с экскурсиями в Петербург. По данным Российского союза туриндустрии на Северо-Западе, убытки туроператоров из-за отмен превысили 20 миллионов рублей.
-
Yurlick / Shutterstock.com
Российский союз туриндустрии опросил 34 туроператора. Согласно полученным результатам, 15 из них заявили об аннулировании клиентами всех туров на период с 30 декабря по 10 января, процент отмененных туров с экскурсионным обслуживанием — 95. Как пишет «Фонтанка», общую стоимость аннулированных туров в Петербург опрошенные операторы оценили в 222,7 миллиона рублей.
«Чем будут заниматься туристы в городе с полностью прикрытой легальной туриндустрией и какого качества получать услуги — большой вопрос», — отмечают в союзе.
Члены Российского союза туриндустрии на Северо-Западе уже обратились к властям Петербурга с предложением выделить прямые субсидии как минимум на 5 месяцев в размере регионального МРОТа, вернуть предприятиям туриндустрии страховые взносы за третий и четвертый кварталы года, а также не взимать минимальный налог с доходов туристских организаций за 2020 год.
Напомним, в начале сентября в Петербурге начался новый театральный сезон. За почти три месяца театры Петербурга потеряли в выручке 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Только за ноябрь, когда в городе ввели ограничение по заполняемости залов, выручка снизилась на 72%.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.