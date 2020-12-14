Статистика пандемии: из-за «новогодних» ограничений по коронавирусу 95% туристов отказались от поездок в Петербург

Российский союз туриндустрии опросил 34 туроператора. Согласно полученным результатам, 15 из них заявили об аннулировании клиентами всех туров на период с 30 декабря по 10 января, процент отмененных туров с экскурсионным обслуживанием — 95. Как пишет «Фонтанка», общую стоимость аннулированных туров в Петербург опрошенные операторы оценили в 222,7 миллиона рублей.

«Чем будут заниматься туристы в городе с полностью прикрытой легальной туриндустрией и какого качества получать услуги — большой вопрос», — отмечают в союзе.

Члены Российского союза туриндустрии на Северо-Западе уже обратились к властям Петербурга с предложением выделить прямые субсидии как минимум на 5 месяцев в размере регионального МРОТа, вернуть предприятиям туриндустрии страховые взносы за третий и четвертый кварталы года, а также не взимать минимальный налог с доходов туристских организаций за 2020 год.

Напомним, в начале сентября в Петербурге начался новый театральный сезон. За почти три месяца театры Петербурга потеряли в выручке 60% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Только за ноябрь, когда в городе ввели ограничение по заполняемости залов, выручка снизилась на 72%.