В России разрабатывают 26 вариантов вакцины от коронавируса

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, важной задачей для борьбы с пандемией является разработка эффективных вакцинных препаратов. «И в России на сегодняшний день разрабатываются 26 вариантов в 17 научных организациях. Первые две вакцины уже зарегистрированы», — заявила Попова в ходе встречи руководителей ведомств стран БРИКС, отвечающих за санитарно-эпидемиологическое благополучие населения.

15 декабря во всех регионах России началась вакцинация от коронавируса. Препарат доставили со все субъекты страны. Петербург готов начать плановую вакцинацию. В город уже поступило 5,5 тысяч доз вакцины, до конца года развернут 70 прививочных пунктов. Начать «масштабную вакцинацию» 2 декабря поручил президент России Владимир Путин. В первую очередь привьют врачей и учителей. Производство вакцины от коронавируса «Спутник V» запустила петербургская компания BIOCAD. Первый миллион доз препарата планируется выпустить уже в декабре.