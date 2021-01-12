Петербург ожидает поставку 20 тысяч доз «Спутника V», чтобы продолжить вакцинацию

«Вчера вечером разговаривал с компанией, которая осуществляет доставку вакцины в Петербург. Мы получим ее завтра, 20 тысяч доз на фармбазу. Либо завтра к вечеру, либо послезавтра мы начнем развозить», — сообщил первый заместитель Комитета по здравоохранению Петербурга Андрей Сарана.

Вакцину от коронавируса стараются распределять между пунктами вакцинации равномерно. По состоянию на 12 января в Петербурге вакцинировали 14 249 человек. 8 500 доз находятся в пунктах вакцинации.

Напомним, к 11 января в поликлиниках Петербурга осталось всего 9 тысяч доз вакцины от коронавируса, запись новых желающих привиться временно приостановлена. Об этом сообщили в Комитете по здравоохранению, прокомментировал жалобы петербуржцев на отказы в записи на прививку.

По подсчетам Комздрава, максимум за сутки в Петербурге вакцинируют 1 280 человек — такой показатель был зафиксирован 6 января. Днем ранее, 5 января, вакцинацию прошли более тысячи петербуржцев. Почти 7 тысяч горожан получили вакцину от коронавируса в период новогодних праздников, за все время с начала вакцинации привились более 1 миллиона россиян по всей стране.