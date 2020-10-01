В России продлили программу туристического кешбэка. Получить выплаты можно даже за зимние поездки

Согласно постановлению правительства, подписанному премьер-министром России Михаилом Мишустиным, срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы.

Минимальная продолжительность тура или проживания в гостинице по новым условиям программы сокращена с 4 до 2 ночей, также больше не ограничена стоимость путевки — ранее для того, чтобы воспользоваться программой, необходимо было приобрести тур за 25 тысяч рублей и выше.

Максимальный возврат будет составлять 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Обязательное условие программы, оплата картой «Мир», осталось прежним. Даты начала и окончания продаж туруслуг с кешбэком Ростуризм объявит позднее.

Напомним, о запуске программы компенсаций затрат россиян на внутренний туризм премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил 22 июля. В рамках первого этапа программы туры и проживание с кешбэком можно было приобрести в течение недели с 21 по 28 августа. Поездку нужно было совершить с момента старта программы до конца 2020 года.