В Совете Федерации не исключают возможности повторного закрытия границ и сокращения количества полетов из-за роста числа случаев коронавируса в России. Позже в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом заявили, что принимать таких решений не собираются.
В Совете Федерации не исключили повторного закрытия границ из-за коронавируса. В оперштабе заявили, что этого не планируют
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Фото: Shutterstock.com
«Конечно, мы можем закрыть границы Российской Федерации», мы идем к этому. Чем больше перемещения людей, тем больше количество заражений», — приводит РИА «Новости» слова первого заместителя главы социального комитета Совета Федерации Валерия Рязанского.
UPD: Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом не собирается принимать решения о закрытии границ России и ограничивать авиасообщение. «Оперативный штаб не планирует принимать решения по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — отметили в штабе.
Напомним, с 27 марта правительство России отмило все авиарейсы за рубеж. Приостановилось регулярное и чартерное авиасообщение со всеми странами — за исключением полетов, связанных с вывозом россиян. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Турцией, Танзанией, Великобританией и Австрией, в последнюю усложняются правила въезда. С 15 августа Россия возобновила авиасообщение с Швейцарией.
Также открыта граница с Абхазией, Польша исключила Россию из списка стан, авиасообщение с которыми запрещено из-за COVID-19. А вот в страны Евросоюза пока не попасть — Россия в четвертый раз не вошла в список государств, с которыми разрешено воздушное сообщение.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 225 тысяч, в мире — 35 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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