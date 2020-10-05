В Минпросвещения заявили о переводе школ Москвы на «удаленку». А потом начали это отрицать

«Сегодня принято решение пока по трем регионам, но прогнозировать о том, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах», — заявил утром заместитель министра просвещения Виктор Басюк. Окончательное решение по срокам перевода школьников на «удаленку» будут принимать власти регионов, уточнил он.

Позже Басюк опроверг информацию. «К нам поступают данные, мы проверяем, но в Москве каникулы объявлены. По всем остальным вопросам у нас вся информация проверяется. Мы решения такого не принимаем, решение принимается, исходя из ситуации в регионе. Таких решений пока нет», — заявил ТАСС он.

В пресс-службе Минпросвещения назвали «информацию, распространяемую в СМИ о якобы каких-то принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона», не соответствующей действительности.

«Подчеркнем, что по информации регионов в настоящее время занятия приостановлены лишь в около 0,3% школ в рамках точечных мер, применяемых регионами в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения. Образовательная система Москвы же, в частности, находится на плановых каникулах, и сведений об иных решений не поступало», — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил об увеличении осенних каникул во всех школах столицы до двух недель из-за роста заболеваемости коронавирусом. А Роспотребнадзор вернет ограничения по коронавирусу «в случае осложнения эпидемиологической ситуации». Решение будет приниматься на основании трех основных и дополнительных критериев, по которым ранее снимались ограничения.

Все университеты России ушли на внеплановые каникулы с 28 марта по 5 апреля из-за распространения коронавируса. Негосударственным вузам было рекомендовано освободить студентов от посещений. С 23 марта все школы также ушли на каникулы. В 2020 году Единый государственный экзамен должен был начаться 8 июня, однако позже был официально перенесен на более поздний срок. Новый учебный год в Петербурге начался в срок и с соблюдением правил безопасности. Уже в сентябре случаи заражения коронавирусом были выявлены в десятках школ.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 225 тысяч, в мире — 35 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.