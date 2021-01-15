Скончался режиссер и худрук журнала «Ералаш» Борис Грачевский

28 декабря Бориса Грачевского госпитализировали с коронавирусом, от которого ранее режиссер проходил лечение дома. «Я в больнице под масками, под кислородом, под капельницами, лечусь как следует», — сообщил он. 10 января его жена Екатерина Белоцерковская рассказала, что врачам удалось стабилизировать состояние Грачевского. О том, что режиссера не стала, она сообщила в минувший четверг, 14 января.

Борис Юрьевич Грачевский родился 18 марта 1949 года в Москве. В 1968 году окончил Калининградский механический техникум. В 1969 году поступил на заочное отделение ВГИКа на факультет «Организация кинопроизводства», но учебу окончил лишь через 23 года. Работал старшим администратором на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького.

В 1974 году по собственной инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца своей жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл ряд ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

Редакция «Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Бориса Юрьевича Грачевского.