В Петербург доставили 1 600 доз «Спутника V» для вакцинации медиков от коронавируса

Начать «масштабную вакцинацию» от коронавируса накануне поручил президент России Владимир Путин. Сделать это он предложил уже на следующей неделе — и в первую очередь привить врачей и учителей. Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, новая партия вакцины «Спутник V» таке предназначается для вакцинации медиков.

По словам первого зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сарана, среди медработников города изъявили желание пройти вакцинацию 22 400 человек — около четверти от общего количества медиков. Ранее в Петербург уже доставили две партии вакцины, 442 дозы, уже начали прививать сотрудников красных зон и реанимаций городских стационаров.

«Сейчас в Петербурге организовано два прививочных пункта — в больнице №40 и в поликлинике Красногвардейского района. Город закупил еще два холодильника, которые необходимы для хранения вакцины, что даст возможность открыть еще два пункта вакцинации в ближайшее время», — сообщил ТАСС Сарана.