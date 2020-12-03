В Петербург доставили 1 600 доз «Спутника V» для вакцинации медиков от коронавируса

В Петербург доставили третью партию вакцины от коронавируса «Спутник V». Город получил 1 600 доз препарата, которым привьют медиков.
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Фото: Shutterstock.com
Начать «масштабную вакцинацию» от коронавируса накануне поручил президент России Владимир Путин. Сделать это он предложил уже на следующей неделе — и в первую очередь привить врачей и учителей. Как сообщили в Комитете по здравоохранению Петербурга, новая партия вакцины «Спутник V» таке предназначается для вакцинации медиков.
По словам первого зампредседателя Комитета по здравоохранению Петербурга Андрея Сарана, среди медработников города изъявили желание пройти вакцинацию 22 400 человек — около четверти от общего количества медиков. Ранее в Петербург уже доставили две партии вакцины, 442 дозы, уже начали прививать сотрудников красных зон и реанимаций городских стационаров.
«Сейчас в Петербурге организовано два прививочных пункта — в больнице №40 и в поликлинике Красногвардейского района. Город закупил еще два холодильника, которые необходимы для хранения вакцины, что даст возможность открыть еще два пункта вакцинации в ближайшее время», — сообщил ТАСС Сарана.
Напомним, в августе в России завершились клинические испытания вакцины против коронавируса, созданной НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. Препарат стал первой вакциной от COVID-19, зарегистрированной в мире — несмотря на то, что у добровольцев, испытавших ее на себе, выявлено 144 побочных эффекта. Вакцина уже начала поступать в гражданский оборот и появился в Петербурге — на третьем этапе клинических исследований «Спутник V» получат почти 40 тысяч человек.
14 октября в России зарегистрировали вторую отечественную вакцину от коронавируса — «ЭпиВакКорона», разработанную государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор». Производство препарата началось 27 октября. Часть доз поступит в гражданский оборот уже 10 декабря, массовая вакцинация начнется в 2021 году.
Директор центра Александр Гинцбург заявил, что массовая вакцинация россиян может начаться уже в начале осени. При этом в правительстве считают, что массовое применение препарата без ограничений станет возможным только в начале следующего года. Научный центр «Вектор» заявил, что производство вакцины от COVID-19 готовятся начать в ноябре, а ближе к концу года — прививать. Вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной.
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