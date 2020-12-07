На сегодняшний день в 16 городских и пяти федеральных стационарах развернута 10 901 койка для пациентов с коронавирусом, свободны около 6% от общего числа. «До Нового года нам есть куда госпитализировать тяжелых пациентов с ковидом. Дальше — «красная черта», за которой отмена плановой медицинской помощи в стационарах и перевод всех клиник на инфекционный режим», — заявил Беглов в понедельник в еженедельном радиообращении.

Сейчас Смольный возлагает надежду на вакцину — в январе город рассчитывает получить 500 тысяч доз препарата. «Ожидаем поступления новых партий вакцины. До Нового года поступят несколько тысяч доз. В конце декабря или сразу после Нового года начнем получать крупные партии от 50 тысяч доз и более. Есть предварительные договоренности о получении Петербургом в январе до полумиллиона доз вакцины», — отметил губернатор.

Петербург готов начать активную вакцинацию горожан из групп повышенного риска — в первую очередь это медицинские и социальные работники, а также учители. Уже работают два пункта вакцинации, в ближайшее время откроются еще 7. Перед районами поставлена задача создать в общей сложности 50 пунктов для проведения вакцинации. Проводится закупка морозильных камер для хранения вакцины при температуре в минус 18 градусов, а также переносных контейнеров-холодильников.

Уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 488 тысяч, в Москве — 654 тысячи, в Петербурге — 151 тысячу, в мире — 67 миллионов человек. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.