Число госпитализаций с COVID-19 в Петербурге продолжает снижаться. В Смольном готовятся ко ступенчатому снятию ограничений

По данным из отчета межведомственного городского координационного совета по противодействию COVID-19, в Петербурге «продолжается снижение индикаторов эпидемического процесса» — значительно снизились показатели обращений по поводу заболевания коронавирусом, а также количество госпитализаций. Также «все более интенсивно» уменьшается число активных больных COVID-19.

На будущей неделе противоэпидемическое влияние новогодних каникул на распространение инфекции потеряет свое значение. «Уверенно говорить о снижении напряженности эпидемического процесса и истинном ослаблении второй волны эпидемии» можно будет говорить только в случае «устойчивого продолжения падения заболеваемости».

«После этого целесообразно инициировать вопрос о ступенчатом снятии ограничений. Пока же общее число заболевающих и носителей инфекции в городе остается значительным, поэтому отменять запрет на массовые мероприятия пока преждевременно», — резюмируют в координационном совете.

По данным на воскресенье, 24 января, за весь период в Петербурге вакцинировано 35 920 человек. Из них 5677 полностью закончили цикл вакцинации. За сутки первично привито 889 человек, вторично 34. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент — 40 922 комплекта.

Напомним, ранее стало известно, что Комитет по здравоохранению Петербурга будет поднимать вопрос о сокращении коечного фонда для пациентов с коронавирусом. По информации комитета, в городе сокращается число госпитализаций. Так, за минувшую неделю в Петербурге госпитализировали 3 904 человека с коронавирусом, что на 22,7% меньше, чем на предыдущей неделе.