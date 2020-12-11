В Смольном пообещали до 25 декабря определиться с работой общепита в новогодние праздники

По словам заместителя председателя Комитета по промышленной политике Петербурга Александра Ситова, в настоящий момент Смольный обсуждает различные варианты работы ресторанов в новогодние праздники. Кроме послаблений в ночное время — после 23:00 общепит по-прежнему будет закрыт, так как это рекомендация федерального Роспотребнадзора. Также не исключено, что послабления ограничений работы общепита затронут и период с 30 декабря по 3 января.

«Мы понимаем, что волнует рестораторов. Это время работы с 19:00 до 23:00, а также работа 2 и 3 января. Но мы также понимаем, что есть вопрос скопления людей в новогоднюю ночь. Наверное, все, кроме новогодней ночи, могут обсуждаться, но сказать о конкретных точечных решениях пока не могу. Если эпидемиологическая ситуация позволит, то решения будут приниматься адекватно и быстро. Время принятия решений — 25 декабря», — приводит «Интерфакс» слова Ситова.

Напомним, в Петербурге уже введены новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.

Не все кафе и бары Петербурга покорно соблюдают ограничения, введенные в городе в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции. Несмотря на запреты, более 100 заведений продолжают работу. Общепит заявляет о себе на «Карте сопротивления», где содержатся адреса и названия ресторанов, баров и кальянных, которые продолжают работать в штатном режиме. Как считают в Кремле, создание «Карты сопротивления» петербургских баров — «неуважение к людям». После обсуждения взаимодействия между властью и бизнес-сообществом в условиях пандемии, губернатор Петербурга Александр Беглов заявил о готовности смягчить ограничения, а «Карта сопротивления» прекратила свое существование.