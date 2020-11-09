Как пишет «Фонтанка», ужесточение карантинных мер в Смольном обсуждают в прямо сейчас — и, по словам вице-губернатора Петербурга Евгения Елина, «с высокой степенью вероятности это будет принято в ближайшее время». В числе новых возможных мер — перевод на «удаленку» учащихся 5-11-х классов и обязательный режим самоизоляции для петербуржцев старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями.

Прекращение работы детских садов и младших классов пока не обсуждается — это, считают в правительстве города, лишит родителей возможности работать. В какой именно форме будет усилен режим для групп риска — также пока не определено. Закрывать бизнес по-прежнему не планируют. Но ограничения на проведение массовых мероприятий могут быть усилены.

«У нас осталось буквально несколько шагов до возврата к масштабному закрытию. Если, буквально с завтрашнего дня, вы обяжете, уговорите, заставите своих сотрудников, соседей и знакомых тотально соблюдать правила безопасности, мы сможем избежать массовых закрытий», — резюмировал вице-губернатор.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 796 тысяч, в Москве — 475 тысяч, в Петербурге — 71 тысячу, в мире — 50 миллионов человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. До конца месяца водят запрет на массовые мероприятия численностью более 70 человек и работу фуд-кортов.

Губернатор Петербурга неоднократно предупреждал о введении дополнительных мер по противодействию COVID-19 в случае, если горожане не будут в полной мере соблюдать требования эпидбезопасности. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.