Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям России

На сегодняшний день тестирование доступно в 889 лабораториях, из них 111 лабораторий Роспотребнадзора, 603 — при государственных медицинских организациях и 175 лабораторий частной формы собственности. Расширение сети лабораторий позволит проводить большее количество исследований, что является одним из важнейших компонентов противодействия распространению болезни.

Для того, чтобы получить право на проведение тестирования россиян на COVID-19, необходимо подать соответствующее уведомление на интернет-странице Федерального центра гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Единственное требование — обязательная передача информации в ведомство в случае выявления нового коронавируса.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 580 тысяч, в Москве — 413 тысяч, в Петербурге — 59 тысяч, в мире — 44 миллиона человек. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.