Беглов поручил быстрее достроить второй корпус НИИ имени Джанелидзе

Работы планируют завершить к декабрю 2021 года. Новый стационар станет многофункциональным трансформером, при необходимости его можно будет быстро перепрофилировать. «Ускоряйте работы, денег я добавлю, надо сдать его в этом году. В сентябре сдадите — орден получите, обещаю. Старайтесь, для города каждая койка важна, — цитирует Беглова Telegram-канал «Пул 78».