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Беглов поручил быстрее достроить второй корпус НИИ имени Джанелидзе

Губернатор Александр Беглов поручил ускорить строительство второго корпуса НИИ имени Джанелидзе, пишет пресс-служба городской администрации.

  • Фото: пресс-служба администрации Петербурга

Работы планируют завершить к декабрю 2021 года. Новый стационар станет многофункциональным  трансформером, при необходимости его можно будет быстро перепрофилировать. «Ускоряйте работы, денег я добавлю, надо сдать его в этом году. В сентябре сдадите — орден получите, обещаю. Старайтесь, для города каждая койка важна, — цитирует Беглова Telegram-канал «Пул 78».

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