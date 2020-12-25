В России введен обязательный двухнедельный карантин для прилетающих из Великобритании

«Постановляю лицам, прибывшим из Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии на территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного суда, осуществляющего воздушную перевозку), соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания) в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия», — говорится в постановлении.

Напомним, с 16 декабря в Лондоне ввели ограничения по коронавирусу третьего, высшего уровня. Закроются заведения общепита, театры и кинотеатры, а людям запретят встречаться со всеми, кроме ближайших родственников и сожителей. С 22 декабря Россия приостановила авиасообщение с Великобританией. Ранее Италия, Нидерланды и Бельгия также отменили авиасообщение с королевством в связи с распространением нового, более заразного штамма коронавируса. Позже в Великобритании обнаружили еще один новый штамм коронавируса. Он может быть заразнее ранее выявленных мутаций.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 2 миллиона 992 тысячи, в Москве — 772 тысячи, в Петербурге — 219 тысяч, в Великобритании — 2 миллиона 195 тысяч, в мире — 79 миллионов человек. В Петербурге заканчиваются койки для пациентов с коронавирусом, город подходит к «красной черте» по заполняемости перепрофилированных больниц. После Нового года госпитализировать заболевших будет некуда. К 20 декабря в Петербурге осталось всего 27 свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмонией. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.