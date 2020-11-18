В Горном университете продолжают учиться очно, несмотря на приказ Минобразования. Студенты — о том, почему они не могут уйти на дистанционку

С 13 ноября большинство петербургских вузов перешли на дистанционный формат обучения, согласно приказу Министерства науки и образования. Однако в некоторых университетах студенты вынуждены продолжать учиться очно, несмотря на ухудшающуюся эпидемиологическую ситуацию в городе. В их числе – Санкт-Петербургский Горный университет, который входит в перечень вузов, подведомственных Минестерству. В прошлом семестре студенты Горного также жаловались на отсутствие карантина. «Собака.ru» собрала мнения студентов этого учебного заведения – о преимуществах и недостатках дистанционного обучения, страхе заразить близких и попытках обратить внимание общественности на проблему.
Василий (имя студента изменено по его просьбе)
«Я учусь на третьем курсе факультета менеджмента. В моем случае дистанционное обучение никак не навредит объему и качеству полученных знаний, так как лекции в онлайн-формате у нас уже проводились весной прошлого года, а для выполнения практических заданий студентам нашего направления нужен только компьютер.
Cчитаю, что руководство вуза поступает неверно, так как нарушает приказ Министерства образования, а также не соблюдает необходимые во время пандемии меры. Я знаю нескольких студентов Горного, у которых подтвердился коронавирус, однако контактировавшие с ними продолжают ходить в университет – они могут быть потенциальными переносчиками вируса. Я переживаю за свое здоровье и здоровье близких, поэтому считаю необходимым перевод на дистанционное обучение. Я готов перейти на индивидуальный план, но меня останавливает то, что в моем дипломе появится отметка о неполном прохождении курса по некоторым предметам. Это ухудшит мои шансы на дальнейшее трудоустройство. Я пытался обратиться с вопросом о нарушении приказа Минобрнауки к ректору — он выступал перед студентами, но отвечал выборочно, больше обращая внимание на тех, кто поддерживает очное обучение.
В итоге я написал обращение губернатору Александру Беглову, но получил отписку. Также я звонил на горячую линию Минобрнауки, но оператор сказал, что о ситуации в Горном в министерстве знают, но никаких больше комментариев по этому поводу мне дать не могут».
Кристина (имя студентки изменено по ее просьбе)
«Моя специальность связана с горными работами, я учусь на четвертом курсе. До конца семестра осталось шесть недель. Главный аргумент нашего ректора в пользу очного формата – это необходимость проводить практические занятия. Но неужели оставшиеся шесть недель нанесут такой огромный ущерб образованию? Пары можно перенести на следующий семестр или, в крайнем случае, организовать лабораторные очно, а лекции вести по видеосвязи, вариантов много. У вуза есть все возможности для организации дистанционного обучения, но в прошлом семестре не проводились лекции даже в формате онлайн. Нам просто высылали задания, и мы делали их. Насколько я знаю, занятия по видеосвязи проводились только у первого и второго курсов. Мы же созванивались с преподавателями всей группой только во время сессии.
Студенты Горного повсюду просят о помощи: писали письма в Минобрнауки и Беглову, комментарии в официальных группах. В ответ нам предложили только добровольно перейти на дистанционное обучение по индивидуальному учебному плану, но в приложении к диплому будет приписка, что студент не прошел практические занятия.
Что касается мер защиты в университете, неоднократно наш ректор говорил о том, что они соблюдаются, но любой студент и преподаватель с этим не согласится. На входе стоит охрана, которая может попросить надеть маску, но только перед первой парой. Как только студент проходит через турникет, он снимает маску, и никто это не контролирует. Социальную дистанцию тоже никто не соблюдает. На парах мы сидим как раньше, на перерывах тем более никто не следит за безопасным расстоянием.
Я не могу однозначно сказать, что хочу перейти на дистанционное обучение — во всем есть свои плюсы и минусы. Но тут скорее дело в уважении, ведь приказ есть приказ. Каждый день мы едем с разных концов города и Ленобласти на учебу и подвергаем опасности не только себя, но и родных. Никто из студентов не может говорить об этом открыто, потому что все боятся ректора. Как мы можем чувствовать себя в безопасности, если нам никто не может помочь: ни преподаватель, ни куратор, ни заместитель декана, ни декан. Руководство закрывает на происходящее глаза, будто все нормально. Даже губернатор, видя происходящее, не принимает меры — это называется «мотивированная слепота». Минобрнауки все еще бездействует, хотя повсюду заявляет о контроле за исполнением приказа».
Кирилл (имя студента изменено по его просьбе)
«Я учусь на четвертом курсе по направлению Электроэнергетика. У меня двоякое отношение к этой ситуации. С одной стороны, опасно игнорировать распространение вируса. В группе риска в основном пожилые люди, среди которых есть и наши преподаватели. Лично с моей кафедры переболели почти все за эти три месяца – неизвестно, чем.
Многие студенты живут с бабушками или дедушками и подвергают их здоровье опасности, ходя на учебу. Говорить, что болезни нет и все это придумано, на мой взгляд, глупо: слишком многих она коснулась. Кроме того, я живу в Девяткино, и, если в Петербурге, как в Москве, отменят льготные проездные билеты, мне придется несладко, ведь проезд до университета будет недешевым для студента.
С другой стороны, можно понять ректора. Он чувствует большую ответственность перед своими партнерами-гигантами «Газпром», «Русал» и другими за подготовку профессиональных специалистов. Дистанционное обучение в России развито плохо и кажется неэффективным. В прошлом семестре дистанционка была неорганизованной. У меня был всего один молодой преподаватель, который хорошо проводил занятия по видеосвязи, остальные скидывали конспект лекций, который нужно было переписать и отчитаться фотографией. Неудобна дистанционка и для дипломников – нет живого общения и практики с руководителем работы, приходится подолгу ждать ответов по почте.
Лично я бы хотел перейти на дистанционное обучение, потому что тогда появилось бы время для стажировки. Но все же сомневаюсь из-за диплома: у меня он в основном практический, мне нужна постоянная консультация с руководителем и доступ к оборудованию.
Вуз ввел возможность перейти на так называемое индивидуальное обучение – аналог дистанционного со своими подводными камнями. Было бы неплохо вести лекции дистанционно, а лабораторные – очно, но для этого нужно перестраивать расписание полностью: проводить лекции в один день, практику — в другой. Иначе будет неудобно чередовать их в один день как студентам, так и преподавателям. Этим заниматься никто не хочет.
Горный выплачивает деньги студентам, перешедшим на индивидуальный план, а также предоставляет другие льготы — например, бесплатные обеды. Но в таком случае в дипломе будет пометка, что студент не освоил практические и лабораторные знания. Не знаю, насколько это важно для работодателя, но рисковать не хочется. Также тогда придется покинуть общежитие в течение трех дней».
Дмитрий (имя студента изменено по его просьбе)
«Я хочу перейти на дистанционное обучение, потому что должно быть равноправие. Многие другие вузы уже закрылись, их ректорат принял такое решение, потому что заботится о здоровье студентов и коллег.
Преимущество дистанционного образования в том, что нам не придется контактировать со студентами, которые болеют и являются переносчиками вируса, но не знают об этом. В нашем вузе явно гораздо больше заразившихся, чем по официальным данным.
На парах нас не рассаживают в шахматном порядке, социальную дистанцию никто не соблюдает — за этим следит только один преподаватель. В столовых тоже нет рассадки, в гардеробах постоянно толкучка. Ни у кого не требуют тест на COVID-19, хотя есть заболевшие студенты, и наверняка многие с ними контактировали.
Возможно, проблема в том, что у Горного нет хорошей базы для дистанционного обучения, ведь у нас нет заочки. В прошлый раз у многих преподавателей были проблемы с интернетом, отсутствовало оборудование. Тогда Горный тоже не хотел переводить нас на дистанционку, но вуз закрыли после приказа президента. Лично у меня дистанционный период прошел так себе: не было ни одной онлайн-лекции, учебный материал присылали документами. Мы самостоятельно изучали темы, выполняли работы, отправляли и защищались. Некоторые преподаватели долго не выходили на связь — иногда ответа приходилось ждать две недели, из-за этого возникали проблемы.
На данный момент единственная мера, которую нам предлагают — написать заявление о переводе на дистанционное обучение. Но, насколько я знаю, делать этого никто не хочет. Учащихся запугали тем, что в дипломе якобы будет пометка о том, что ряд предметов студент прошел в лекционном формате, а лабораторных практик у него не было. Но ведь есть нормы выдачи дипломов по ГОСТу, ректор не может так поступить».
Редакция «Собака.ru» направила запрос в Горный университет, однако на момент публикации ответа не получила.
Текст: Сабина Алиева
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.