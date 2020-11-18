В Горном университете продолжают учиться очно, несмотря на приказ Минобразования. Студенты — о том, почему они не могут уйти на дистанционку

Кристина (имя студентки изменено по ее просьбе)

«Моя специальность связана с горными работами, я учусь на четвертом курсе. До конца семестра осталось шесть недель. Главный аргумент нашего ректора в пользу очного формата – это необходимость проводить практические занятия. Но неужели оставшиеся шесть недель нанесут такой огромный ущерб образованию? Пары можно перенести на следующий семестр или, в крайнем случае, организовать лабораторные очно, а лекции вести по видеосвязи, вариантов много. У вуза есть все возможности для организации дистанционного обучения, но в прошлом семестре не проводились лекции даже в формате онлайн. Нам просто высылали задания, и мы делали их. Насколько я знаю, занятия по видеосвязи проводились только у первого и второго курсов. Мы же созванивались с преподавателями всей группой только во время сессии.

Студенты Горного повсюду просят о помощи: писали письма в Минобрнауки и Беглову, комментарии в официальных группах. В ответ нам предложили только добровольно перейти на дистанционное обучение по индивидуальному учебному плану, но в приложении к диплому будет приписка, что студент не прошел практические занятия.

Что касается мер защиты в университете, неоднократно наш ректор говорил о том, что они соблюдаются, но любой студент и преподаватель с этим не согласится. На входе стоит охрана, которая может попросить надеть маску, но только перед первой парой. Как только студент проходит через турникет, он снимает маску, и никто это не контролирует. Социальную дистанцию тоже никто не соблюдает. На парах мы сидим как раньше, на перерывах тем более никто не следит за безопасным расстоянием.

Я не могу однозначно сказать, что хочу перейти на дистанционное обучение — во всем есть свои плюсы и минусы. Но тут скорее дело в уважении, ведь приказ есть приказ. Каждый день мы едем с разных концов города и Ленобласти на учебу и подвергаем опасности не только себя, но и родных. Никто из студентов не может говорить об этом открыто, потому что все боятся ректора. Как мы можем чувствовать себя в безопасности, если нам никто не может помочь: ни преподаватель, ни куратор, ни заместитель декана, ни декан. Руководство закрывает на происходящее глаза, будто все нормально. Даже губернатор, видя происходящее, не принимает меры — это называется «мотивированная слепота». Минобрнауки все еще бездействует, хотя повсюду заявляет о контроле за исполнением приказа».