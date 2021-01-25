В Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации от коронавируса

За весь период в Петербурге вакцинировано 36 225 человек, из которых 5801 полностью закончили цикл вакцинации. Нарастающий итог поступившей в город вакцины — 105 242 комплекта. Вакцина ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. «Продолжаем наращивать темпы вакцинации от коронавируса. Организуем прививочные пункты с учетом максимальной территориальной доступности для горожан», — отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

Новые пункты вакцинации открылись по адресам:

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 96», пр. Просвещения, д. 53, к. 2

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 54», ул. Васенко, д. 9

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 112», ул. Академика Бойкова, д. 25, к. 1

Поликлиническое отделение № 57 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 86», ул. Софьи Ковалевской, д. 8, к. 1

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 17», пр. Металлистов, д. 56

Взрослое поликлиническое отделение № 124 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 106», Брестский бульвар, д. 3/2

Офис врача общей практики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 93», Школьная ул., д. 45

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 74», ул. Комсомола, д. 2

Гериатрическое отделение СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 6», ул. Седова, д.35

Филиал СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 8», Русановская ул., д. 17, к. 2

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 100», Дальневосточный пр., д. 6, к. 1, пом. 15Н

Поликлиническое отделение № 7 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 77», пр. Обуховской Обороны, д. 261, к. 2

Отделение врачей общей практики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 94», пр. Солидарности, д. 29, к. 1

Отделение врачей общей практики СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 46», ул. Матюшенко, д. 14, к. 1

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32», Вяземский пер., д. 3

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 49», Ланская ул., д. 12

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 114», Школьная ул., д. 116, к. 1

СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 109», Моравский пер., д. 5

Напомним, 18 января России стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку смогут все желающие — даже через Госуслуги. Смольный поручил нарастить темпы вакцинации петербуржцев. Для этого в городе будут организованы выездные прививочные пункты, где можно будет сделать прививку. Также пункты вакцинации откроются в частных клиниках. 21 января в Петербург получил партию из 62,5 доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Она стала крупнейшей за все время.